Stručnjaci o novoj soju koronavirusa: Omikron ne razvija teže oblike, trebat će novo cjepivo?

Omikron, novi soj novog koronavirusa SARS-CoV-2, prirodno, glavna je tema svih medija, globalnih i onih domaćih. Razlog je poznat od kraja prošlog tjedna, izuzetno veliki broj njegovih mutacija za koje tek treba utvrditi kakva mu svojstva daju, odnosno ponajprije kakva će biti klinička od njime uzrokovane zaraze te koliko će nas od njega štititi imunost stečena cijepljenjem ili preboljenjem.

Kao i hoćemo li zbog pojave novog soja morati korigirati mjere. Doista o novom soju Omikron za sada imamo samo fragmentarne i indirektne informacije, slaže se i prof. dr. sc. Nenad Ban, molekularni biolog s ETH u Zürichu.

- Postoji opravdana zabrinutost da bi taj soj mogao izuzetno negativno utjecati na naše napore da se pandemija suzbije u dogledno vrijeme. Preliminarni eksperimenti pokazuju da antitijela koja smo razvili putem cijepljenja ili nakon što smo preboljeli COVID-19 neće prepoznavati soj Omikron zbog jako velikog broja mutacija na S proteinu. To je u stvari ono oko čega su se mnogi imunolozi brinuli i što smo se nadali da se neće dogoditi. Šansa da se razvije takav soj je veća ako virus ima dugo vrijeme u organizmu prilike mutirati tako da izbjegne detekciju antitijelima. Tako nešto se koji puta može dogoditi kada obole imunokompromitirani pacijenti, kojih ima mnogo u afričkim zemljama zbog visoke incidencije AIDS-a. Dakle ili na taj način, ili nekim drugim evolucijskim procesom, nastao je soj koji se širi relativno uspješno, ali za sada ne možemo sa sigurnošću znati koja mu je reprodukcijski broj. Na žalost, izgleda da će se taj soj širiti kroz cijepljenu populaciju kao da nije bilo cjepiva i da će trebati razviti novi tip cjepiva da bi se ljudi zaštitili od bolesti. Međutim, treba reći da će postojeća cjepiva svejedno vrlo vjerojatno zaštititi ljude od jačih simptoma. Ipak, nećemo moći kontrolirati širenje bolesti što će jako zakomplicirati izlaz iz pandemije. Za sada nema dovoljno podataka da bi se procijenilo da li ovaj soj uzrokuje blaže simptome. Kako se čini iz podataka u Južnoj Africi, broj bolesnika u bolnicama naglo raste sto bi moglo značiti da Omikron uzrokuje slične simptome kao i ostali SARS-CoV-2 sojevi. Zbog toga je važno kontrolirati putovanja iz zemalja gdje je vjerojatno veliki broj Omikron slučajeva. Trebalo bi svakako uspostaviti PCR testiranje i karantenu za sve ljude koji se vraćaju iz tih zemalja, a možda i šire, barem dok se ne sprovedu dodatna istraživanja koja bi trebala pokazati koliko je Omikron raširen, koliko brzo se širi i koliko je opasan, rekao nam je prof. Ban.

Epidemiolog prof. dr. sc. Branko Kolarić, član Znanstvenog savjeta rekao je kako je Svjetska zdravstvena organizacija izdala upozorenje jer se radi o varijanti koja ima nešto više mutacija.

- Upozorenje je izdano prvenstveno za epidemiološke timove koji su zaduženi za praćenje i nadzor infekcije, za koje je podignuta razina pripravnosti. Taj soj ima dosta mutacija i izgleda da se dosta uspješno širi, pa je pitanje hoće li konkurirati varijanti Delta, odnosno preuzeti joj 'primat'. Dva su ključna pitanja kod te varijante – izazivali težu ili lakšu kliničku sliku, odnosno veću ili manju smrtnost, i koliko nas od te varijante štiti cjepivo. Rekao bih kako se radi o istom virusu, ne o nekom novom, imunitet će se i kod preboljelih i cijepljenih održati, oni imaju i najveću moguću razinu zaštite. No, pitanje je kolika će ta zaštita biti, za očekivati je nešto manje jer je S protein promijenjen. Što se kliničke slike i smrtnosti tiče, ono što do sada znamo, a to treba uzeti s velikom rezervom, jest da ljudi koji su od tog soja oboljeli ne pokazuju teže kliničke slike niti veću smrtnost. Ali, zato je Svjetska zdravstvena organizacija uputila da se obrati posebna pozornost, jer ako bi se ispostavilo da ta varijanta izbjegava cjepivo ili uzrokovala teže kliničke slike, tada bi se brzo moralo proizvesti cjepivo s tim S proteinom, dakle od Omikrona te bi se moralo koristiti kao booster. Dok cjepivo ne dođe u široku upotrebu, prošlo bi pola godine, no to je stvar o kojoj će se razmišljati ako bi se ovaj soj pokazao ozbiljnijom prijetnjom. Nemoguće je znati jesu li bolje zaštićeni preboljeli ili cijepljeni jer za ovu varijantu znamo tek tjedan dana. Ipak, treba podsjetiti kako su oni koji su imali lakšu kliničku sliku bili i dva puta zaraženi, a oni s težom imali su dugotrajniji imunitet. Prekratko je vremena prošlo, morat ćemo pratiti, rekao nam je prof. Kolarić.

S time se slaže i prof. dr. sc. Bojan Polić s Medicinskog fakulteta u Rijeci dodajući kako sudeći prema uočenim mutacijama u genu koji kodira S protein, postoji potencijal njegovog bržeg širenja i izbjegavanja dijela imunosne kontrole.

- No, za točnu procjenu koliko je omikron stvarno zarazniji i virulentniji treba određeno vrijeme. Mislim da trebamo biti oprezni i u prvom redu poštivati osnovne epidemiološke mjere kao što su nošenje maske, distanca i izbjegavanje okupljanja u zatvorenim prostorima. Te mjere postoje i sada, no pitanje je njihove provedbe i kontrole te provedbe. Osim osnovnih mjera, potrebno je da se svi oni koji nisu cijepljeni što prije cijepe ili docijepe jer time stvaraju imunost koja ih štiti od teških oblika bolesti i smrti, preporučuje prof. Polić.

Niz je država već proglasio zabranu letova iz zemalja juga Afrike te za svoje državljane koji od tamo stignu odredio samoizolaciju. Slično je i s EU, a i ministar Božinović najavio je sličnu mjeru i za Hrvatsku.

- Mislim da je još uvijek prerano prilagođavati mjere nekoj novoj varijanti koju još nedovoljno poznamo. Mislim da je puno važnije da u ovim predblagdanskim i blagdanskim vremenima vodimo računa da propisanim mjerama, ali i svojim osobnim primjerom smanjimo širenje virusa i na taj način pridonesemo smanjenju opterećenja na zdravstveni sustav. Ako varijanta Omikron ovog virusa postane dominantna mjere koje su se pokazale učinkovitim za druge varijante zasigurno će biti učinkovite I protiv te nove varijante.

Nadamo se ipak da ta nova varijanta neće biti ono što mnogi pretpostavljaju, ali za sve mogućnosti moramo biti spremni, rekao nam je imunolog prof. dr. sc. Stipan Jonjić s Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prof. dr. sc. Luka Čičin-Šain iz Helmholtz centra za infektivna istraživanja u Braunschweigu slaže se kako u ovom trenutku korigiranje mjera nije potrebno.

- Važnije je da se mjere koje su potrebne radi delte uspostave i provode. Brojke novozaraženih i hospitaliziranih su i dalje na neprihvatljivoj razini i treba već radi delte promišljati jesu li sve opcije iskorištene kako bi se ograničilo virusno širenje i spasili životi, smatra potvrđujući kako je za sada još prerano za konačne zaključke.

- Jasno je da je potreban oprez i pozorno praćenje ove varijante kako bi shvatili koliko je opasna i koju bi vrstu dodatnih opterećenja za javno zdravstvo mogla nositi, rekao je.