Oporba kritizirala Brnjac: 'U Strategiji turizma posve su zaboravljeni Slavonija, Baranja i Srijem'

Danas je svima jasno da turizam vođen isključivo gospodarskim interesima, turizam koji ne uzima u obzir brigu o čovjeku i okolišu, dovodi do sezonalnosti, uništavanja prirodnih i kulturnih bogatstava, i u konačnici postaje neuspješan. I to je razlog zašto smo razvoj turizma u Hrvatskoj usmjerili prema održivosti. Održivi turizam je pravi smjer razvoja koji nema alternativu - kazala je danas u Saboru ministrica turizma Nikolina Brnjac predstavljajući prijedlog Strategije razvoja održivog turizma do 2030.

A za razvoj te Strategije koja se, kako je dodala, temelji na tri stupa održivosti - ekološkoj, ekonosmkoj i društvenoj - osigurano je više od 1,2 milijarde eura namijenjenih za javnu turističku infrastrukturu, ali i za poduzetnike.

No, oporbeni su zastupnici uputili niz kritika na predloženu Strategiju navodeći pošast apartmanizacije, svedenost našeg turizma uglavnom na sezonalnost, uništavanje prirodnih resursa i potpuno zanemarivanje kontinentalnog turizma. Upravo su Mostovi Nikola Grmoja i Marin Miletić te Ružica Vukovac (Za pravednu Hrvatsku) upozorili na potonje.

- Slavonija, Baranja i Srijem u Strategiji su posve zapostavljeni i zaboravljeni jer su spomenuti samo dvaput, u nekim tablicama, i to u kontekstu zagađenosti zraka. Kontinentalnu Hrvatsku i kontinentalni turizam treba snažnije potencirati. To se do sada zanemarivalo, a postoji bojazan da će se tako nastaviti i dalje. Ti dijelovi naše zemlje ne smiju biti zabortavljeni jer su ionako već opustošeni i iseljeni. Mladih nema. Strategija je napravljena samo da se napune džepovi vašim prijateljima - ustvrdili su Mostovci, dok je Vukovac navela kako se diljem Slavonije gase poljoprivredna gospodarstva i uništava domaća proizvodnja, a strani turisti mahom jedu uvezenu hranu.

- Hoćemo li konačno shvatiti na budućnost Hrvatske nije u uvozu hrane nego u vlastitoj proizvodnji - poručila je Vukovac koju je zanimalo i to je li se u pisanju Strategije surađivalo s Ministarstvom poljoprivrede. A Vesna Vučemilović (HS) ustvrdila je pak kako je hrvatski turizam sve samo ne održiv. Za nju predstavljena Strategija nije ozbiljan dokument.

- Očekujemo Strategiju hrvatskog turizma jer ovo s tim nema veze. Ova je Strategija napravljena "pro forma", samo da se izvuče novac - reče Vučemilović. Anka Mrak Taritaš (GLAS) očekivala je da će u Strategiji biti više riječi o klimatskim promjenama, a Branko Grčić (SDP) usporedio je prijašnju i sadašnju strategiju.

- Protekla Strategija, koja je vrijedila do 2020., imala je četiri-pet ciljeva, no sve što je u njoj bilo planirano nije se ostvarilo. Tome se sad dodaju samo novi ciljevi - kazao je Grčić dodavši i to kako je, u odnosu na domaće turiste, porazno što nam skoro 90 posto turista čine stranci, što dokazuje da si naši ljudi zbog visokih cijena ne mogu priuštiti biti turisti u vlastitoj zemlji. Za Davora Bernardića (SD) zbog pogodovanja trgovačkim lancima zapostavlja se ugostiteljstvo prema kojem Vlada ima maćehinski odnos.

- Ova nas je Strategija samo podsjetila na problemne koje imamo. I listu lijepih želja. No u njoj nema ništa o tome kako te želje i ciljeve ostvariti - zaključila je Katarina Nemet (IDS).

Sve oporbene kritike ministrica je smatrala neopravdanima.

- I nama je cilj bolja suradnja s Ministarstvom poljoprivrede i veća domaća proizvoidnja. Cilj nam je da maslinovo ulje, mandarine i lički krumpir nađu svoje mjesto u turističkoj ponudi. Očekujemo rast turizma i ulaganja u turizam na kontinentu. A proveli smo i naketu iz koje je vidljivo da mladi žele raditi u turizmu, ali žele adekvatne uvjete rada i da ih se adekvatno plati - kazala je Brnjac koja je podršklu za Straretgiju dobivala jedino od zastupnika vladajuće većine. Štoviše, Rade Šimičević (HDZ) pohvalio je nju samu.

- Mnogi hvale Stratregiju, a ja želim pohvaliti vas ministrice. Imate odmjeren profesorski nastupp u svom govoru - reče Šimičević.