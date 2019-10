Oponenti iz HDZ-a u savezu udaraju na Plenkovića

Vrh HDZ-a iznenadila je najava moguće kandidature Ivana Penave, vukovarskog gradonačelnika, za predsjednika HDZ-a. Iz središnjice HDZ-a prema Penavi i Vukovaru sasvim je drukčiji pogled nego prema ostalim lokalnim političarima. Što smije Penava, kao predstavnik grada žrtve Domovinskog rata, to ne smiju ostali HDZ-ovi lokalni funkcioneri.

Toplo-hladni odnos

Odnos između Penave i Plenkovića stalno je na rubu, a baš kad bi trebalo prijeći Rubikon, vraćao se na kolosijek podnošljive suradnje. Plenković je pristao i da 18. studenoga postane državni blagdan, što je bio prijedlog iz ureda vukovarskog gradonačelnika, a pripremaju se još dva zakona u korist Vukovara. No Ivanu Penavi, kao što je i rekao u intervjuu Večernjem listu, tim zakonima nisu zatvorili usta pa je najavio sudjelovanje na stranačkim izborima i puca na visoku funkciju. Penava je stranačkim kolegama dosad govorio da ga kandidatura za šefa stranke ne zanima pa je njegov intervju itekako odjeknuo u HDZ-ovim krugovima. Izvori bliski Penavi baš su tako i najavili, da će se mnogi iznenaditi. Isti kuloari tvrde da je Penava u toj priči sam, odnosno da je u nju ušao sa svojom vukovarskom ekipom.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

S druge strane, svi u HDZ-u izvan Vukovara uvjereni su da je Penava dio šire priče. Jedina im je dvojba je li u paktu s Milijanom Brkićem ili Davorom Ivom Stierom, što su dvije suprotne opcije jer Stier i Brkić ne pripadaju istom političkom savezništvu. Davor Ivo Stier, koji figurira kao najozbiljniji i najopasniji konkurent Andreju Plenkoviću, prema svim se oponentima šefu HDZ-a, kao i prema svim eventualnim kritičarima sadašnjeg vodstva HDZ-a, ponaša vrlo zaštitnički i kao osoba koja okuplja jer je “važan svaki član HDZ-a”. Prvo je zaštitio Miru Kovača kada je Plenković rekao da su Kovačeva mišljenja potpuno irelevantna za politiku Vlade i HDZ-a, a vrlo pozitivno se nakon Penavina intervjua izrazio i o vukovarskom gradonačelniku. Prije se u HDZ-u čulo da Stier Penavi nudi mjesto potpredsjednika na listi svog tima na unutarstranačkim izborima, jer će se i predsjednik i zamjenik i šest potpredsjednika birati principom jedan član jedan glas. I zbog toga su mnogi u HDZ-u bili uvjereni, a neki su i dalje, da će se Penava kandidirati za potpredsjednika stranke.

U kakvoj će kombinaciji Plenkovićevi oponenti izaći na stranačke izbore u ovom je trenutku nevažno. Važniji je dojam da je Plenkovićeva oporba složna i ujedinjena u (psihološkoj) destabilizaciji predsjednika HDZ-a. Nitko u ovom trenutku ne može pouzdano znati koji će od Plenkovićevih oponenata doista biti kandidat za predsjednika HDZ-a, a koji će postati dio tima drugog kandidata. No, uđu li svi protukandidati u utrku za predsjednika HDZ-a, to će ići u prilog Plenkoviću jer će se glasovi raspršiti. Ivan Penava takva je politička figura, ponajprije jer gorljivo zastupa stradalnike Domovinskog rata da ga svi oponenti žele u svom timu. On ne skriva da se čuje sa svima – i sa Stierom, i s Kovačem, i s Brkićem, i s Karamarkom, ali i s Plenkovićem i Kolindom Grabar-Kitarović. U Plenkovićevu krugu bili su jako zainteresirani zovu li Penavu Plenkovićevi izazivači, a u Penavinu krugu čuje se da on nikada od Plenkovića nije krio tko ga zove i s kim razgovara.

– Mnoge je Penavina najava moguće kandidature iznenadila, ali ja sam u jednom trenutku, još ranije, shvatio da on ima takve planove premda je on to stalno negirao. On u tome sigurno nije sam, samo je pitanje tko je još uz njega. Ta je priča još dosta štura. Plenković, s druge strane, griješi jer umjesto da gasi vatru i stvara nove saveznike, on dodatno iritira. Okružuje se ljudima koji u stranci nemaju nikakvu važnost i koji iritiraju ostale članove – komentirao je izvor iz Predsjedništva HDZ-a. Drugi sugovornik napominje kako bi se unutarstranačka bitka mogla prelomiti preko predsjedničkih izbora u smislu opstrukcije HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.

Foto: Davor Javorović

Zabrinut zbog pritisaka

– Anušić, kao šef izbornog stožera predsjednice, neće dopustiti opstrukcije. Već je zaprijetio da će, bude li opstrukcija na HDZ-ovu terenu, o tome napisati detaljno izvješće – dodao je taj izvor. Da je Plenković zabrinut zbog političkog pritiska u stranci, bilo je jasno prekjučer kada je na upit da komentira Penavinu moguću kandidaturu rekao tek; dobro je imati ambiciju. Plenković nije minorizirao tu činjenicu, za razliku od vremena kada je govorio o irelevantnosti nekih protukandidata. Bit će zanimljivo čuti kako će Jandroković ili Brkić komentirati Penavu jer su nedavno slali poruke kako sad nije vrijeme za kandidature. Posebno će zanimljiv biti Brkić koji figurira kao osoba kojoj je Penava blizak. Kruži priča da je Brkić navodno bio izlagao strategiju prema kojoj ne bi bilo loše da Penava izađe iz HDZ-a i pokupi glasove desnice te potom surađuje s HDZ-om koji gubi koalicijski potencijal...