Opekao ruku i izgubio tenisice: Nigerijac ispričao kako je spašavao ljude iz autobusa

Nigerijac Godstime Erhenden jedan je od heroja koji je s prijateljem Boubacarom Tourem pokušao spasiti što više ljudi u nesreći koja se dogodila u utorak navečer u talijanskom Mestreu. Među spašenima bile su i majka i kćer. Hrabra je to gesta koja je spasila živote, piše Corriere dela Sera.

Godstime je prilikom spašavanja opekao ruke, a izgubio je i tenisice. Idući dan odletio je za Palermo kako bi zagrlio svoju trudnu partnericu i sina. Svi ga smatraju herojem zbog toga što je učinio. On kaže da nije heroj.

- Nisam, to sam jednostavno morao napraviti. Te je ljude trebalo spasiti. Živim blizu nadvožnjaka te sam vlastitim očima vidio kako je autobus pao - kazao je Godstime i dodao da je tada u dogovoru s Boubacarom otišao do mjesta nesreće kako bi pokušali spasiti nekoga.

- Neki ljudi su izašli sami, ali mnogi su bili u autobusu i nisu se kretali - rekao je dodajući kako su vidjeli i vozača, no bio je zaglavljen i nisu ga mogli dohvatiti.

Tada je spasio ženu. Primio ju je za gornji dio tijela i Boubacar mu je pomogao da ju iznesu iz autobusa. Tada ih je zamolila da potraže njenu kćer. Kaže kako se prvo nije micala te je mislio da je mrtva, no srećom djevojčica je bila živa te ju je odnio kod majke.

- Bili smo jako sretni. Ima dvije godine i podsjeća me na mog sina koji ima nešto više od godinu dana. Bilo je to olakšanje. Htjeli smo spasiti ostale, no situacija je bila sve gora i gora - izjavio je za Corriere dela Seru dodajući kako su pokušali ugasiti požar vatrogasnim aparatom, no nakon što se prvi ispraznio nisu imali drugog.

- Vidio sam toliko loših stvari koje mi se stalno vraćaju u mislima. Boubacar i ja ušli smo u autobus bez ikakve zaštite. Bilo je užasno - rekao je dodajući kako od tog trenutka ne može spavati te da je dobio tablete za spavanje. U autobusu su mu ostale tenisice, a doma je išao s onima koje su mu posudili vatrogasci. Stopala je razrezao na staklo te mu je bilo nemoguće hodati do kuće. Sada nosi samo papuče jer mu smetaju zatvorene tenisice.

Godstime je u Italiju stigao 2016. godine nakon što je preplovio Mediteran i pristao na Lampedusu.

- Bio je to težak put - kazao je. Radio je na nekoliko mjesta, a partnerica i sin žive u Palermu. Plan mu je da kupi kuću, no treba dobiti boravišnu dozvolu kako bi to mogao napraviti. Termin u policiji zakazan je za svibanj iduće godine.

- Nažalost, morat ćemo ostati razdvojeni još neko vrijeme - kazao je.

