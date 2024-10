Općinski sud u Zadru riješio 16.147 predmeta više nego lani

Općinski sud u Zadru u prvih devet mjeseci 2024. godine riješio je ukupno 16.147 predmeta više nego u istome periodu 2023. godine, uz napomenu da u 2024. radi 5 sudaca manje nego što je to bilo u 2023. Istakli su to danas sa zadarskog općinskog suda koji je od 1. siječnja do 30. rujna 2024. riješio ukupno 54.521 predmet, dok je u cijeloj 2023. godini riješeno 53.678 predmeta.



- Od 1.1. do 30.09.2023. je riješeno 14.527 redovnih predmeta, dok je od 1.1. do 30.09.2024. riješeno 21.083 predmeta, odnosno u 2024. godini 6.556 predmeta više. Na sudu je do kraja III kvartala 2024. primljeno 1.898 sveukupno više predmeta nego u istom periodu 2023.Na zemljišnoknjižnom odjelu je zaprimljeno u 2024. godini 4.407 predmeta više nego u istom periodu 2023.



Od 1. 1. do 30. 09. 2023. je riješeno 23.838 zemljišnoknjižnih predmeta, dok je od 1. 1. do 30. 09. 2024. riješeno 33.429 predmeta, odnosno u 2024. 9.591 predmeta više. Za napomenuti je da se u navedene riješene predmete ne pribrajaju i predmeti riješeni u 18 katastarskih općina, u kojima je u tijeku postupak obnove zemljišnih knjiga i na kojima se svakodnevno aktivno radi od strane 16 sudskih savjetnika i zemljišnoknjižnih referenata.



Na Općinskom sudu u Zadru je u 2024. godini zaposleno ukupno 59 službenika i namještenika te je još uvijek u tijeku postupak odabira i imenovanja za ukupno 16 novih sudaca obzirom da do današnjeg dana u 2024. na dužnost nije stupio niti jedan novi sudac.



Iako je naprijed navedeni broj riješenih predmeta velik, i uz takve pozitivne trendove ostaje neriješeno 22.870 redovnih predmeta i 4690 zemljišnoknjižnih predmeta, te će se u narednim razdobljima uložiti dodatni napori kako bi se taj broj dodatno smanjio istakli su s Općinskog suda u Zadru.