Olujni vjetar zatvorio dio autoceste A1, trajektne linije u prekidu

Kiša će ujutro prestati u većini područja, a naoblaka će se postupno smanjivati, najprije u sjevernim krajevima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Oblačnije će se zadržati u gorju, pogotovo u Lici gdje mjestimice još može biti susnježice i snijega.

U Dalmaciji će prevladavati oblačno s povremeno s kišom, ponegdje i grmljavinom, osobito na jugu. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura između 6 i 12, na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva Celzijusovih.

Olujni vjetar zatvorio autocestu A1

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su: autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak je preko Karina, Obrovca i Gračaca), Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene, državna cesta DC54 Maslenica- Zaton Obrovački i Paški most, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica, Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I.skupina) na: DC1 Borje-Klapavice-Udbina i Krčkom mostu.

Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom ( I. i II.skupina) na: DC1 brza cesta Solin-Klis, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika, lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i za teretne automobile s priključnim vozilom na državnoj cesti DC25 Gospić-Karlobag.

Trajektne linije u prekidu

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Hrvatskom primorju, Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Danas od 8 do 15 sati bit će zatvorena ŽC5007 od državne ceste D44 (raskrižje Livade) do skretanja za Zamask, od danas do 1.travnja bit će zatvorena ŽC5007 dionica od Motovuna (novo groblje) do skretanja za Zamask u dužini od 1,7 km, A2 Zagreb-Macelj: bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera od 20 do 5 sati u dane: 26./27., 27./28. i 28./29. ožujka. Obilazak je državnom cestom DC1; A1, kod tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba 27./28. ožujka od 22 do 1 sat promet će se prekidati četiri puta do maksimalno 15 minuta.

U prekidu su: trajektna linija: Prizna-Žigljen i Stinica-Mišnjak i katamaranske: Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka i Vis-Hvar-Split.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.