Oluja Eunice usmrtila barem devet osoba: Deseci tisuća ljudi bez struje, valovi prekrivali kuće...

Atlantska oluja udarila je u petak na sjeverozapad vjetrovima do 196 kilometara na sat i usmrtila barem devet osoba, omela opskrbu električnom energijom desecima tisuća ljudi i potrgala krov s londonskog stadion O2.

Oluja Eunice, koja je nastala u središnjem Atlantiku i struja ju je s Azorskih otoka odnijela prema Europi, bila je opasnost po život, objavila je britanska meteorološka služba.

Oluja je udarila na zapad Engleske, u regiji Cornwall, gdje su se na slikama mogli vidjeti valovi kako udaraju o obalu i prekrivaju krovove kuća.

Žena je poginula u Londonu kada je drvo zgnječilo njezin automobil i jedan muškarac je stradao u Liverpoolu od letećih krhotina. U pokrajini Hampshire na jugu Engleske još je jedna osoba poginula kada je automobilom udario o srušeno stablo.

Četvero ljudi smrtno je stradalo u Nizozemskoj u rušenju drveća. U Belgiji su snažni vjetrovi srušili dizalicu na krov bolnice i jedan je Britanac poginuo nakon što ga je vjetar bacio s broda u more.

Jedan je osoba u Irskoj također poginula kada je na njega palo stablo dok je uklanjao krhotine.

#Eunice making a mess in Amsterdam. Fortunately no one is hurt. Stay safe! pic.twitter.com/BOuRTm7vds