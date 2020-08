Okršaj Pupovca i Dačića: Neki ljudi u Srbiji su imali dobre veze s tim zlom. Ja nisam imao

U žustroj raspravi u emisiji OKO RTS-a o Oluji i odlasku Borisa Miloševića u Knin Ivica Dačić je rekao da to nije bilo potrebno srpskom narodu nego Hrvatskoj i upitao je što su Srbi time dobili? Milorad Pupovac je odgovorio da često sluša kako se Srbima u Hrvatskoj dijele lekcije i ukazao da se u Kninu govorilo i o srpskim stradanjima, što smatra samo prvim korakom.

Dačić je upitao što su Srbi tamo slavili, što su dobili i što će dobiti? "Da li su Hrvati izmijenili vokabular? Jesu li rekli da je bilo etničko čišćenje? Nisu. Niti će reći. Time se pokušalo srušiti srpsko jedinstvo. Jer, ako Srbi misle drugačije, onda takva važna odluka nije smjela na takav način da se donese", rekao je Dačić.

Upitao je tko je danas gradonačelnik Knina i koliko Srba živi tamo. Ukazao je na situaciju u Glini, kako i na to da u Smiljanu više nema niti jednog Srbina. "Da li mi Srbi smatramo da je to bilo etnično čišćenje? Nema što ja da smatram. To je popis stanovništva. Koliko se Srba poslije vratilo?", rekao je Dačić.

Video: Gotovina, Plenković, Reiner, Milošević u Kninu

Upitao je i da li Srbi obilježavaju Oluju kao etničko čišćenje, ili sudjeluju na proslavi, i dodao da je u tome razlika.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac odgovorio je da ga ljudi vrlo često pitaju kako se osjeća u različitim prilikama i da on rijetko odgovara na takva pitanja jer zna što je njegova služba i misija za koju se opredijelio.

Pupovac je rekao da je posvećen onome kroz što su prolazili Srbi u Hrvatskoj, ali i na prostoru cijele Jugoslavije.

"I kada slušam kako nam se dijele lekcije tko što su nam znali dijeliti u različitim razdobljima, a posebno devedesetih, kad smo govorili da se to neće dobro završiti, da se politike koje je vodio srpski narod tada, neće dobro završiti i da će se sručiti najprije na Srbe u Hrvatskoj, neko bi htio sve to ponovno sručiti na ljude protiv Borisa Miloševića", rekao je Pupovac.

Upitao je zašto se Srbima koji su izbjegli nije pružio izbor i zašto im se otežava povratak.

"Znam kroz što Srbija prolazi i kroz koje se muke bori. Nikome ne popujemo odavde. Mi se ovdje pokušavamo izboriti od 2011. – 2012., kada je zlo uhvatilo maha, a neki ljudi u Srbiji su imali dobre veze s tim zlom. Ja nisam imao", rekao je Pupovac.

Naveo je da se oni bore zato što imaju svoje mjesto u političkom životu Hrvatske, da sve ono što nose kao teret bude rasvijetljeno, da se zločini kazne i priznaju, da se održe komemoracije i da ljudi mogu da žive dostojanstveno u svojim sredinama.

Dodaje da je prvi put razgovarano o tome što se dogodilo, kakve su srpske žrtve i stradanja i što se očekuje. "Napravljen je prvi korak. Na njemu se ne smije stati. Ovo je kao tijesto koje ste umijesili i koje se još treba mijesiti", naveo je Pupovac.

Rekao je da Boris Milošević ništa "nije slavio ni legitimizirao".

"Legitimirali su oni koji našim ljudima nisu ostavili mogućnost izbora", naveo je Pupovac