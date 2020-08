Gotovina: Postali smo jači i bolji ljudi. Analitičari: On Hrvatsku tjera naprijed

Što o govoru Ante Gotovine kažu stručnjaci

Ankica Mamić, politička analitičarka

Od generala Ante Gotovine očekivao se takav govor. On je svojim djelovanjem nakon Haaga pokazao da, osim što je bio veliki general, razumije društvo i djeluje kao faktor koji Hrvatsku tjera naprijed. Naravno, za državu je najviše napravio kao general, ali on i dalje radi za Hrvatsku. Sada je poduzetnik, promiče poduzetničku kulturu, živi od svog rada. A svaka poruka od takvog čovjeka nije ništa drugo nego ljekovita za Hrvatsku.

Božo Skoko, stručnjak za strateško komuniciranje

Nazočnost generala Ante Gotovine i njegovo obraćanje poruka su sami po sebi. A kako nas je već naviknuo, svaka je njegova rečenica bila pomno birana, izrečena s dubokom odgovornošću i usmjerena budućnosti.

Damir Jugo, stručnjak za odnose s javnošću

Svi istupi generala Ante Gotovine mogu se staviti pod nazivnik "manje je više". Čovjek je to koji se ne razmeće frazama, ne ponavlja isto. Sjetimo se samo jedne rečenice koju je rekao nakon povratka iz Haaga, a ona je bila da se moramo okrenuti budućnosti te zaboraviti prošlost. Takva mu je bila poruka i sada, kako se čini, on nije čovjek od puno riječi, na to smo nekako i navikli, ali general je svoj govor u Kninu odradio s mjerom i odlično.

Mateja Šobak