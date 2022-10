Ogulinci su prvi u svijetu vakuumirali zelje, a sve je počelo u jednom fići: 'Vozilo se par mjeseci u autu'

Zelje ili kupus? Vječna je to dvojba, no u to koja je riječ ispravna, ako nisu obje, nećemo se petljati. Ista je to stvar. Idemo u polje, u Ogulin, a kamo bismo drugamo! Špica je sezone branja zelja, zbog kupusa su ovih dana pognuta leđa stanovnika ovoga kraja. Radi se sve ručno. Nije se još rodio taj koji je smislio kako glavice s polja prebaciti u prikolicu a da to zemljoradnik prekriženih ruku gleda sa strane. Ogulinski kiseli kupus ponos je Hrvatske, kao što su to i neretvanske mandarine, paška janjetina, istarski boškarin, paška sol ili kamenica iz Malog Stona. Pa da sagnemo i mi leđa i u rezidbu zelja...