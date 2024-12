Oglasio se Todorić: Najavljujem ono što hrvatski tužitelji nisu smjeli

Ivica Todorić oglasio se nakon što je potvrđeno u javnosti da je podignuta kaznena prijava protiv Glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek zbog vještačenja u slučaju Agrokor koje se na kraju utvrdilo kao nezakonit dokaz. Uz to, komentirao je i ulaganja EBRD-a u Podravku, a njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

''U vezi s navodima iz medija koji se tiču ulaganja EBRD u Podravku, kao i povodom kaznene prijave protiv bivše Glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, kao vlasnik i direktor kompanija koje su oštećene, kako protuzakonitim radnjama državnih i pravosudnih organa RH, tako i osobno Martine Dalić i drugih pripadnika tzv. grupe Borg, želio bih upoznati javnost sa sljedećim.

Prvenstveno, koristim priliku istaknuti da sam primarno pokušao u svojoj domovini, Republici Hrvatskoj, izboriti se za kazneno procesuiranje odgovornih za otimanje Agrokora i svih s time vezanih protupravnih radnji. Tako sam inicirao brojne postupke na Trgovačkom sudu u Zagrebu, potom i na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, paralelno na Županijskom sud u Zagrebu, Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu te Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), a kao krajnjim instancama i na Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske (DORH), Vrhovnom sudu Republike Hrvatske i Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Na moju žalost i razočaranje, na svim navedenim institucijama sam pravomoćno odbijen.

Prema tome, bio sam prisiljen obratiti se pravosudnim institucijama u drugim državama u Europi. Sada potvrđujem da će moje tužbe biti raspravljane pred sudovima izvan Republike Hrvatske, najkasnije u veljači 2025. godine. Najavljujem da ono što hrvatski tužitelji nisu smjeli – a to je da i kazneno procesuiraju odgovore za neprijateljsko otimanje privatne imovine Agrokora - sada će pravosuđe jedne druge države u Europi itekako moći. Jedan od najuglednijih odvjetničkih timova Europe intenzivno radi na pokretanju kaznenog postupka protiv Martine Dalić, članova grupe Borg i dr. Tužba će biti predana najkasnije u veljači 2025. godine.

Ponovno želim upoznati javnost da će vezano za tužbu za naknadu štete u tijeku veljače 2025., činjenice oko otimanja Agrokora biti predmet javnog suđenja u Nizozemskoj. Govorit će se, između ostalog, o razmjeru nezakonitih radnji koje su učinjene na štetu dioničara, o tajnoj suradnji Plenkovićevog kabineta (dakle i Martine Dalić) s ruskim državnim bankama i o mnogim drugim temama koje hrvatske pravosudne institucije nisu htjele ni otvoriti.

Također, želim se posebno osvrnuti i na EBRD, koji je od 2006. do 2017. godine bio dioničar Agrokora d.d. Naime, početkom 2013. godine, uprava EBRD-a vršila je veliki pritisak na značajno smanjenje udjela u Agrokoru. Agrokor je tada, uz pomoć partnera, prikupio najveći dio novca te je 30. travnja 2013. i 29. svibnja 2013. isplatio EBRD iz vlasničke strukture za iznos od 100 milijuna EUR.

Za taj poslovni događaj otkupa EBRD-ovih udjela u Agrokoru je podnesena kaznena prijava protiv mene kao predsjednika uprave Agrokora i još 14 drugih okrivljenika, a sve u režiji Martine Dalić, Ivane Matovine, KPMG Croatia i grupe BORG. Nakon neprijateljskog preuzimanja privatne imovine, izvršene dana 10.04.2017. s otvaranjem postupka Izvanredne uprave, Martina Dalić i članovi grupe Borg preuzeli su upravljanje Agrokorom. Njihovo cjelokupno djelovanje, koje počinje još s planiranjem i pripremanjem neprijateljskog preuzimanja Agrokora, a svoj vrhunac doživljava s početkom Izvanredne uprave i izvlačenjem ogromnih količina novaca iz Agrokora, bio je toliko krajnje neetičan, neprofesionalan i kriminalan.

O tome svjedoče i dokaze prikupljeni u aferi „Hotmail“, ali i brojni drugi. Upravo zbog izbijanja navedene afere, Martina Dalić je dala ostavku na mjestu potpredsjednice Vlade RH, ali kako je sasvim jasno i očigledno da je Martina Dalić previše toga, te kako ne bi otkrila učešće i doprinos premijera Plenkovića u osmišljenom otimanju Agrokora, premijer Plenković joj je dao podršku za funkciju u Podravci.

Nakon svega toga, sada EBRD ulaže svoj kapital u kompaniju kojoj je predsjednica uprave upravo Martina Dalića, s takvim kriminalnim aktivnostima iza sebe, koja je još k tome, sasvim jasno, postavljena političkim nalogom. Nakon ovakvih razarajućih poteza institucija EU, nisu ni čudni svi ekonomski kolapsi koji su pogodili našu državu, te širenje bunta građana.

Zaključno, smatram da je i više nego očito da od trenutka neprijateljskog preuzimanja Agrokora u 2017. godini do danas, Plenković sa svojim povezanim poslušnicima potpuno kontrolira Agrokor, a sada poslovanje Fortenove, i to kroz politiku i pravosuđe, koristeći pravosudne i državne institucije kako bi u konačnici vlasništvo nad Agrokorom predao Pavi Vujnovcu, koji sa svojom ekipom proračunato i beskrupulozno uništava sve ono što je Agrokor nekada bio, prodavajući dio po dio dok ga ne unište u cijelosti, a sav novac ne završi na tajnim računima i off shore kompanijama. Na ovakav kriminal cijeli hrvatski narod gleda s prijezirom, premijer se više ne može ni sakriti od svih zločina. Zbog toga sam odlučio da i ovaj, naknadni kriminal prodaje imovine i bezočnu pljačku Vujnovca, Dalićke, Plenkovića razotkrijem pred europskim sudovima'', objavio je Ivica Todorić.

>> FOTO Trudnici pozlilo na misi u zagrebačkoj crkvi, u pomoć joj priskočio Primorac