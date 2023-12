Oglasio se Barbarić o vili: 'Poštovat ću odluku Suda i srušiti objekt o svom trošku'

Šef Uprave Hrvatske elektroprivrede (HEP) Frane Barbarić poslao je priopćenje za medije nakon što je objavljeno da je Upravni sud u Splitu odbio zahtjev za odgodom rješenja Državnog inspektorata o rušenju njegove bespravne vile na Hvaru. Prenosimo ga u cijelosti.

"Dosad nisam želio javno istupati. Uvažavajući slobodu izražavanja, a time i slobodu medija, tijekom proteklih mjeseci i tjedana u medijima je iznesen čitav niz netočnih informacija vezanih za spor koji se pred Upravnim sudom u Splitu vodi u povodu rješenja koji je donio Državni inspektorat.

Od prvog dana kada je Državni inspektorat pokrenuo postupak vezan za moju obiteljsku kuću, aktivno sam sudjelovao u svim postupcima te sam odmah rekao da ću, ako se sudskom odlukom utvrdi da je rješenje Državnog inspektorata točno, sam srušiti kuću. Usprkos činjenici da se u svim medijima tema postupka koji se vodi između mene i Državnog inspektorata pojavljuje kao udarna vijest, ni u jednom trenutku nisam želio javno istupati kako bih izbjegao bilo kakve napade da kao predsjednik Uprave državnog poduzeća utječem na rad suda. Smatrao sam i još i dalje smatram da kao svaki građanin imam pravo na korištenje svih pravnih sredstava kako bih se obranio, a i kako bih zaštitio svoje interese.

Međutim, smatram da je posljednjih mjeseci od strane pojedinih medija prekoračena granica i da su ciljano izvještavali na način kako bi se vršio dodatan pritisak na pravosuđe. S druge strane, budući da je 1. prosinca 2023. godine Upravni sud u Splitu donio presudu u kojoj je ocijenio da se u konkretnom slučaju ne radi o rekonstrukciji, poštovat ću odluku Suda i srušiti objekt o svom trošku te podmiriti sve druge uz to vezane troškove. Kako sam već više puta istaknuo, u čitavom ovom slučaju i postupku, niti hrvatski građani, porezni obveznici, niti državni ili općinski proračun nisu snosili niti će snositi nikakvu štetu. Materijalni teret je isključivo moj. Pritom napominjem da ću uložiti žalbu Visokom upravnom sudu te ako presuda bude donesena u moju korist, tražit ću naknadu za rušenje.

Također se želim osvrnuti na činjenicu da je u drugim predmetima rušenje objekata čekalo do pravomoćnog dovršenja upravnog postupka, ali budući da je toliki pritisak medija izvršen na mene i moju obitelj, koja trpi posljedice ovakvog izvještavanja, odlučio sam ne čekati pravomoćnu odluku Suda.

Ovim putem želim se osvrnuti na tekst objavljen 30. studenog 2023. u dnevnom listu Jutarnji list pod naslovom 'Bespravni graditelj Pripuz bio je u pritvoru, bespravni graditelj Barbarić i dalje je šef HEP-a. Kako?' u kojem se insinuira počinjenje kaznenog djela bespravne gradnje te se istodobno povlači paralela između mog slučaja i drugog slučaja u odnosu na osumnjičenike kojima se stavlja na teret počinjenje drugih kaznenih djela, tako i onih iz oblasti USKOK-a.

Napominjem da je kaznena prijava akt temeljem kojeg može biti podignuta optužnica i pokrenut kazneni postupak, ali koji postupak ne mora rezultirati utvrđenom kaznenom odgovornošću. U vezi s navedenim, presumpcija nevinosti zajamčena odredbom članka 6. stavka 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te odredbom članka 28. Ustava Republike Hrvatske čini jedno od temeljnih načela suvremenog sustava ljudskih prava. Svoju sam obranu iznio pred nadležnim tijelima i dalje smatram da nema mjesta nikakvoj kaznenoj odgovornosti jer je riječ o rekonstrukciji obiteljske kuće koju je sagradio moj djed, a za koju imam sve potrebne dokumente i papire.

Mišljenja sam da sloboda izražavanja predstavlja jedno od temeljnih načela demokratskog društva te da mediji imaju posebno važnu ulogu u društvu povezanu s prijenosom informacija. Međutim, isto tako mediji prilikom izvještavanja trebaju voditi računa o točnom i istinitom iznošenju činjenica, kao i zaštiti temeljnih ljudskih prava te poštivati načelo presumpcije nevinosti", naveo je Barbarić.

Podsjetimo, Upravni sud u Splitu potvrdio je u petak da su Frani Barbariću, predsjedniku Uprave HEP-a, odbili zahtjev za odgodom rješenja Državnog inspektorata o rušenju njegove bespravne vile na Hvaru. Protiv tog rješenja Barbarić se može žaliti Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, koja se može podnijeti u roku 15 dana od dana primitka pisanog otpravka presude.

Inače, šef Uprave HEP-a Frane Barbarić dobio je ovoga tjedna i treću, najveću kaznu jer nije uklonio vilu na Hvaru. Prva kazna iznosila je nešto više od 6000 eura, druga više od 10.000 eura, dok je treća iznosila nešto više od 13.000 eura. To je potvrdio i Državni inspektorat, koji je naveo da će država sama srušiti Barbarićevu građevinu ako to ne učini on u roku od osam dana otkad je zaprimio treću kaznu.

- Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno da investitor nije postupio po Rješenju o uklanjanju te je izrečena i posljednja od tri novčane kazne kojom se investitora prisiljava na izvršenje Rješenja. Ako investitor ne postupi po Rješenju, izvršenju rješenja pristupit će se uklanjanju putem treće osobe na trošak investitora. Zbog neplaćenih kazni Državni inspektorat podnosi zahtjev za pokretanje ovršnog postupka - objasnio je Inspektorat ranije.

Barbarić je o vili na Hvaru govorio za Večernji, i to nakon višemjesečne šutnje o bespravnoj gradnji, aferi koja je otkrivena u svibnju ove godine. Šef HEP-a kazao nam je da je svjestan da je bespravno gradio, ali ne miri se olako s rješenjem o uklanjanju kuće jer je, tvrdi, Državni inspektorat u njegovu slučaju postupao prerevno i tvrdi da mu netko iz te institucije, na čijem je čelu njegov stranački kolega, također zagrebački HDZ-ovac Andrija Mikulić, smješta igru. A svoje tvrdnje potkrijepio je i snimkama te dokumentima iz kojih je vidljivo da je na mjestu sporne vile postojala kuća sličnih gabarita s dodatnim građevinama koja je legalizirana 2015. godine i za koju je, kaže, priključak struje još 1998. ishodio njegov otac.

Međutim, tada je kazao i da će, ako se dokaže da je Državni inspektorat bio u pravu, srušiti vilu na Hvaru.

"Da, srušit ću kuću ako se u pravnom postupku ustanovi da je Državni inspektorat bio u pravu. Želim istaknuti da je riječ o obnovi kuće moga pradjeda te da ću, kao i svaki drugi građanin RH, iskoristiti sve pravne mogućnosti koje su mi na raspolaganju. Mogu razumjeti zabrinutost ljudi za ono što se događa u prostoru, reda mora biti. Razumijem čak i da su dužnosnici pod posebnim povećalom, međutim nije jasno otkuda baš tolika zabrinutost oporbe i dijela medija oko toga hoću li srušiti kuću. Pravni sustav RH vrlo je jasan, a ja kao građanin imam neka prava bez obzira na to što sam dužnosnik. Uspijem li dokazati da Inspektorat nije u pravu, neću je morati rušiti. A ne uspijem li, zakonom je propisano da će rušenje obaviti Inspektorat o mom trošku, a to uključuje i kazne. Prema tome, ni u tom slučaju nitko neće biti oštećen, osim mene, i nejasno mi je zbog čega tolika hajka", kazao nam je Barbarić ranije.

