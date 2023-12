Barbariću odbijena žalba, uskoro kreće rušenje vile na Hvaru

Na Upravnom sudu u petak ujutro odbijena je žalba Frane Barbarića na nalaz Inspektorata po kojem bi mu se trebala srušiti vila na Hvaru. Iz neslužbenih izvora može se i čuti da mu je tužba pala po svim točkama, što znači da bi Barbariću ilegalnu gradnju na Hvaru uskoro trebala srušiti država ako to ne učini sam. Frane Barbarić se još može žaliti na tu nepravomoćnu presudu Visokom upravnom sudu, no proces žalbe i presude dugo traje, a očekuje se da će rušenje vile početi prije Božića.

Podsjetimo, šef Uprave HEP-a Frane Barbarić dobio je ovoga tjedna i treću, najveću kaznu jer nije uklonio vilu na Hvaru. Prva kazna iznosila je nešto više od 6000 eura, druga više od 10.000 eura, dok je treća iznosila nešto više od 13.000 eura. To je potvrdio i Državni inspektorat, koji je naveo da će država sama srušiti Barbarićevu građevinu ako to ne učini on u roku od osam dana otkad je zaprimio treću kaznu.

- Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno da investitor nije postupio po Rješenju o uklanjanju te je izrečena i posljednja od tri novčane kazne kojom se investitora prisiljava na izvršenje Rješenja. Ako investitor ne postupi po Rješenju, izvršenju rješenja pristupit će se uklanjanju putem treće osobe na trošak investitora. Zbog neplaćenih kazni Državni inspektorat podnosi zahtjev za pokretanje ovršnog postupka - objasnio je Inspektorat ranije.

Inače, Barbarić je o vili na Hvaru govorio za Večernji, i to nakon višemjesečne šutnje o bespravnoj gradnji, aferi koja je otkrivena u svibnju ove godine. Šef HEP-a kazao nam je da je svjestan da je bespravno gradio, ali ne miri se olako s rješenjem o uklanjanju kuće jer je, tvrdi, Državni inspektorat u njegovu slučaju postupao prerevno i tvrdi da mu netko iz te institucije, na čijem je čelu njegov stranački kolega, također zagrebački HDZ-ovac Andrija Mikulić, smješta igru. A svoje tvrdnje potkrijepio je i snimkama te dokumentima iz kojih je vidljivo da je na mjestu sporne vile postojala kuća sličnih gabarita s dodatnim građevinama koja je legalizirana 2015. godine i za koju je, kaže, priključak struje još 1998. ishodio njegov otac.

Međutim, tada je kazao i da će, ako se dokaže da je Državni inspektorat bio u pravu, srušiti vilu na Hvaru.

"Da, srušit ću kuću ako se u pravnom postupku ustanovi da je Državni inspektorat bio u pravu. Želim istaknuti da je riječ o obnovi kuće moga pradjeda te da ću, kao i svaki drugi građanin RH, iskoristiti sve pravne mogućnosti koje su mi na raspolaganju. Mogu razumjeti zabrinutost ljudi za ono što se događa u prostoru, reda mora biti. Razumijem čak i da su dužnosnici pod posebnim povećalom, međutim nije jasno otkuda baš tolika zabrinutost oporbe i dijela medija oko toga hoću li srušiti kuću. Pravni sustav RH vrlo je jasan, a ja kao građanin imam neka prava bez obzira na to što sam dužnosnik. Uspijem li dokazati da Inspektorat nije u pravu, neću je morati rušiti. A ne uspijem li, zakonom je propisano da će rušenje obaviti Inspektorat o mom trošku, a to uključuje i kazne. Prema tome, ni u tom slučaju nitko neće biti oštećen, osim mene, i nejasno mi je zbog čega tolika hajka", kazao nam je Barbarić ranije.