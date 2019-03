Odvjetnica koja je dobila nadimak Erin Brokovich gorljiv je zastupatelj LGBT prava

Može li se dogoditi da u jednoj europskoj zemlji nakon podužeg vremena pobijedi liberalni kandidat? Odnosno kandidatkinja. Zuzana Čaputova, 45-godišnja odvjetnica bez političkog iskustva, u prvom je krugu predsjedničkih izbora u Slovačkoj odnijela 40,5 posto glasova. Kako joj je protukandidat Maroš Šefčovič kojega podržava socijal-demokratska stranka Smer, dakle Smjer, sasvim je sigurno da Slovačka imati predsjednika koji nije populist ili desničar.

Jer, Štefan Harabin, kandidat krajnje desnice, tek je na trećem mjestu. Za razliku od susjednih im Češke, Poljske ili Mađarske. Doduše, nije ga imala ni do sada, poduzetnik Andrej Kiska izabran je u drugom krugu 2014. godine kada je pobijedio Smerovog Roberta Ficu ali uz pomoć desnih stranaka. Sada je odlučio ne sudjelovati kako bi zaustavio rastuću polarizaciju u zemlji koja je pogotovo dobila zamah nakon ubojstva istraživačkog novinara Jana Kuciaka i njegove zaručnice Martine Kušnirove prošle godine. Masovne demonstracije usmjerene protiv rastuće korupcije u Slovačkoj mirisale su na promjene. No, nije bilo izgledno da bi se mogao dogoditi ovako značajan obrat kao što je izgleda izbor Čaputove za predsjednicu, s obzirom na to da inače europski povjerenik za energetiku Šefčovič broji tek 18,7 posto glasova pa je očito kako nema nekih ozbiljnijih šansi u drugom krugu. Iako pripada stranci koja drži vlast u Slovačkoj te čiji je Peter Pellegrini predsjednikom sadašnje koalicijske vlade, inače bliski suradnik Roberta Fice koji je ostavku podnio nakon Kuciakova ubojstva.

Zuzana Čaputova doista podsjeća na dobro odrađen politički projekt. Dolazi iz male neparlamentarne stranke Napredna Slovačka, striktno zastupa pro-europske vrijednosti te jednako tako podupire NATO. Čini se kako je dosta simpatija posljednjeg tjedna pokupila nakon uhićenja multimilijunaša Mariana Kočnera koji je optužen upravo za Kuciakovo ubojstvo. Tada je u prvi plan došla informacija kako se Čaputova Kočneru već suprotstavljala u slučaju odlagališta u svojem rodnom gradiću Pezinoku nedaleko Bratislave. Uspjela je pobijediti ga pa je tada dobila i nadimak – Erin Brokovich. Odvjetnica liberalnih stajališta također je gorljivi zastupatelj prava LGBT zajednice pri čemu im želi omogućiti pravo na životno partnerstvo i posvajanje djece. Iako je Slovačka pretežno katolička zemlja, zasićenost građana stanjem u zemlji očito je prevladala i tu moguću suprotnost.

Tokom izborne kampanje bila je metom različitih podmetanja i dezinformiranja, imputiralo joj se židovsko porijeklo koje se dokazivalo montiranjem 'odgovarajućeg' nosa, a zbog naklonosti LGBT zajednici nadbiskup Trnave Jan Orosch pozvao je vjernike da uopće ne izađu na izbore, radije nego da glasaju za Čaputovu a da su njezine ideje oko prava LGBT zajednice grijeh. Moguća prva predsjednica u povijesti Slovačke iako izložena i prijetnjama nije tokom kampanje gubila živce te je očito i svojom smirenošću uvjerila Slovake da mogu drugačije. Isticala je kao svoje uzore češkog predsjednika i jednu od najutjecajnijih figura u povijest te zemlje, Vaclaca Havela u čemu bi se mogle prepoznati i natruhe njezina viđenja vanjske politike. Jer, njezina pobjeda po prvi bi puta uspostavila dijametralno suprotnu politiku dvije zemlje.

Jer, na čelu je Češke proruski orijentirani populist Miloš Zeman pa bi se mogao dogoditi i potpuni obrat u odnosu na doba kada je Češka primana u EU a Slovačka gledana kao nazadnja istočnoeuropska zemljica. Njezine poruke pristojnosti i uljuđenosti inspirirane su, kaže, knjigom nikoga drugog doli Mahatme Gandhija Autobiografija ili Priča o mojim pokusima s istinom. Može se iz svega iščitati kako su Slovaci odglasali za sigurnost namjesto stalne napetosti koja je urodila teškom korupcijom i na kraju rezultirala i ubojstvima. Nije vjerojatno da će Smer, koji ima najviše zastupnika u slovačkom parlamentu, sa svojim kandidatom Šefčovičem uspjeti okrenuti situaciju u svoju korist do 30. ožujka kada se održava drugi krug, a pitanje je žele li to uopće. Pobijedi li Zuzana Čaputova, imat će predsjednicu puno bližu vrijednostima koje bi i sami trebali zastupati umjesto Kiske koji je izabran na zastupanju suprotnih stajališta.

Međutim, kao i u brojnim drugim zemljama ovlasti su predsjednika u Slovačkoj ograničene. Ali, obnašatelj dužnosti slovačkog predsjednika ima pravo na veto kod imenovanja viših tužitelja i sudaca što se drži ključnim u borbi protiv korupcije. Nakon iskustva s najvećim demonstracijama od pada komunizma potaknutih Kuciakovim ubojstvom i Smer s Robertom Ficom trebao bi prepoznati da izbjegavanje velikog obračuna s korupcijom može dovesti do problema na parlamentarnim izborima. Popularnost njemu i Smeru već pada a ako prve demonstracije nisu bile dovoljne onda im jasna poruka mora biti njihovo ponavljanje na godišnjicu novinareva ubojstva. Slovačka javnost drži kako se ne čini dovoljno na suzbijanju korupcije pa i u tom svjetlu treba gledati uhićenje Mariana Kočnera za kojeg se drži kako je ubojstvo naručio. Velika ženska nada Slovačke također je svjesna da njezina pobjeda osim optimizma liberalnih snaga može izazvati i suprotnu reakciju, jače homogeniziranje desnih snaga ne samo u njezinoj zemlji.