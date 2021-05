Održan prvi 'Hod za život' u Slavonskom Brodu: 'Ovime šaljemo važnu poruku našim sugrađanima'

Više stotina građana okupilo se u subotu pred Sportskom dvoranom Vijuš kako bi sudjelovali u povorci pod nazivom "Hod za život" koja se u Slavonskom Brodu održala prvi put.

Uz Brođane, povorci su se pridružili i stanovnici okolnih mjesta svih generacija kako bi poslali poruku da su "Za zaštitu svakog ljudskog života - bez diskriminacije!".

Glavna koordinatorica "Hoda za život" u Slavonskom Brodu Maja Fabris ustvrdila je da je to jako važan događaj za Slavonski Brod, Slavoniju i Hrvatsku.

"Raduje nas što možemo po prvi puta u Slavonskom Brodu hodati za život i poslati jednu važnu poruku svim našim sugrađanima i svim ostalim građanima naše domovine, a to je da želimo štititi život od začeća do prirodne smrti i da smo tu za svakog čovjeka u kojoj god se on fazi života nalazi", rekla je Fabris te podsjetila da je prvi "Hod za život" trebao biti upriličen 2020., ali je otkazan zbog epidemije koronavirusa.

Koordinator "Hoda za život" Marin Martinović rekao je da istraživanja pokazuju da 75 posto žena koje su imale pobačaj kažu da su to učinile zbog ekonomskih razloga ili pritiska okoline. Stoga, dodao je, želimo potaknuti aktualnu vlast da se poduzme konkretne mjere koje bi pomogle majkama, primjerice - fleksibilnije radno vrijeme za majke, da se ne moraju brinuti nakon porodiljnog dopusta da će se vratiti na slabije plaćeno radno mjesto i drugo. Podsjetio je na važnost podrške svakoga muškarca, koju oni kao očevi mogu pružiti majci njihovog djeteta.

"Nikad, baš nikad, ne pomažemo ženi tako da joj 'pomognemo' da prekine život svog djeteta. Uvijek joj pomažemo kad joj pomognemo da zaštiti život svog sina ili kćeri. Trudnica je već majka!“, rečeno je.

Među sudionicima je bila i Vera Markotić iz Gundinaca, majka šestero djece.

"Za sudjelovanje u povorci odlučila sam se zato što smatram da je svaki život jedinstven, neponovljiv i kao takvog ga treba cijeniti. Svatko ima svoje mjesto koje nitko drugi ne može nadopuniti. Mislim da jednostavno treba svima reći da je život neprocjenjiv", rekla je Markotić.

Na upit novinara omogućavamo li kao društvo da svatko ima svoje mjesto Markotić je odgovorila kako nije sigurna u samo društvo, ali smatra a se za svakoga može naći mjesto.

Povorka sudionika "Hoda za život" mirno je prošla ulicama središta Slavonskog Broda, a završila je na središnjem gradskom trgu.