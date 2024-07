Odmetnik zbog kojeg su mnogi policajci dobili otkaze: 'Ustat ću iz groba, kako bi se i dalje borio'

Ustat ću iz groba, kako bi se i dalje borio! – rečenice su koje je Ned Kelly, krajem 19. stoljeća tituliran kao šumski razbojnik, a godinama poslije kao australski narodni heroj, izgovorio koji trenutak prije no što je osuđen na smrt vješanjem. Bilo je to krajem 1880., a iako je peticiju za opozivanje njegove smrtne kazne tada potpisalo više od 30.000 ljudi, to ga nije spasilo. Obješen je 11. studenog 1880., nakon čega su slijedili prosvjedi, koji su natjerali australsku vlast da provede istragu. Istraga je ustanovila da je policija taj put, kao i puno puta prije toga, grubo kršila svoje ovlasti i proceduru kada su u pitanju bili Ned Kelly i njegova obitelj. Rezultati istrage doveli su do toga, da su svi policajci koji su bili povezni s Kellyjevim slučajem bili otpušteni ili degradirani.

Za Neda Kellyja takva je odluka došla kasno iako je on u svojim proglasima koje je upućivao javnosti prije smrti često upozoravao na policijsku brutalnost, koja se u Australiji, tadašnjoj britanskoj koloniji, provodila nad obiteljima irskih useljenika. A Kellyjeva mnogobrojna obitelj bila je porijeklom iz Irske i policija ih je neprestano maltretirala. Često su ih privodili, sumnjičeći ih za sve i svašta, no većina tih optužbi na sudu je propadala bilo zbog nedostatka dokaza ili straha vlasti da se ne dokažu tvrdnje o policijskoj korumpiranosti i brutalnosti. – Protestantska policija maltretira useljenike katolike, što će dovesti do pobune – upozoravao je Kelly u svojim obraćanjima javnosti.

No oni ga nisu slušali, jer je on bio iz obitelji bezemljaša, ljudi koje je vlada naseljavala u siromašne i neplodne dijelove zemlje dajući im zemlju na obradu. Vlast je zamišljala da su bezemljaši mogli poboljšati zemlju i učiniti je plodnom te potom otkupiti na rate, no oni su uglavnom bili toliko siromašni da im to nije uspijevalo. Na kraju bi im i taj komadićak zemlje bio oduzet, a da bi prehranili sebe i obitelji, potom bi činili sitne krađe. Krali su uglavnom hranu i stoku od bogatijih farmera, zbog čega bi završavali u zatvoru ili se sukobljavali s policijom koja je bila vrlo brutalna.

VEZANI ČLANCI:

Iz takve je obitelji dolazio i Kelly koji je nakon smrti oca, u dobi od samo 12 godina, morao napustiti školu kako bi se pobrinuo za majku, braću i sestre. Prije toga, Kelly se proslavio jer je kao dječak spasio drugog dječaka od utapanja, zbog čega je nagrađen zelenom ešarpom, koju je poslije nosio vezanu oko pasa, ispod oklopa, koji je sam izradio, dok se sukobljavao s policijom. Kada mu je bilo 14 godina, Kelly je uhićen zbog napada na farmera, a ta se optužba kasnije pokazala lažnom. Takvih uhićenja i optužbi bilo je još, a stvar je kulminirala kada je uhićen pod optužbom da je pijan jahao konja iako je bilo poznato da ne pije.

Tada se opirao uhićenju, a kasnije je zbog toga osuđen na višemjesečnu zatvorsku kaznu. Malo nakon njegovog izlaska iz zatvora, u kuću mu je došao pijani policajac koji mu je napao sestru, a zatim optužio Kellyja da ga je napao. Iako to nije bila istina, zbog tog incidenta, na tri godine teškog rada osuđena je Kellyjeva majka, jer je rekla da joj sin nije bio kući tada.

Na po šest godina zatvora osuđena su i dvojica Nedovih susjeda za koje je policija tvrdila da su ih napali. Sve to revoltiralo je Neda, koji je s bratom i još nekolicinom prijatelja pobjegao u šumu postavši okorjeli šumski razbojnik i odmetnik. Da bi financirali takav život, Ned Kelly i njegova banda pljačkali su banke, sukobljavali se s policijom, pri čemu je nekoliko policajca ubijeno.

Prije nego što su krenuli u ono što će se pokazati kao posljednja pljačka Kellyjeve bande, Kelly i njegovi sudruzi sami su si napravili oklope. Bili su izrađeni od poljodjelskog alata i težili su 36 kilograma svaki. Oklopi su im bili potrebni jer su planirali prepad na policijski vlak, a prethodno su u mjesnoj gostionici zatočili 60 ljudi držeći ih kao taoce. Plan im je bio izbaciti policijski vlak iz tračnica, no to im nije uspjelo jer je jedan od taoca stao na prugu te mašući upozorio vlakovođu da stane.

Došlo je do višesatnog žestokog puškaranja u kojem su svi članovi bande poginuli dok je Kelly nebrojeno puta bio pogođen u noge. To je bio jedini dio njegovog tijela koji nije bio zaštićen oklopom. Preživio je taman toliko dugo da izađe pred sud, koji ga je osudio na smrt vješanjem. Nakon smrti postao je australski narodni heroj, a njegova obraćanja javnosti u kojima je upozoravao na policijsku brutalnost postala su legendarna poput onoga kada je kazao: – Ako javnost iz mog života nauči da muškarci polude kada se prema njima loše postupa te ako policija nauči da ne može zlostavljati ljude koje progoni, onda moj život nije potpuno bačen.

GALERIJA Kakva transformacija: Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek izgubila je više od 65 kg