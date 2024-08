Odjeknule eksplozije u ruskom Voronježu: Napad dronom izazvao požar u skladištu streljiva

Tijek događaja:

10:05 - Napad dronom tijekom noći 24. kolovoza izazvao je požar i detonaciju eksplozivnih predmeta u ruskoj oblasti Voronjež, izvijestio je regionalni guverner Aleksandr Gusev. Ruske jedinice protuzračne obrane uništile su nekoliko bespilotnih letjelica (UAV) iznad Voronješke oblasti 24. kolovoza, ustvrdio je Gusev, prenosi Kyiv Independent.

Ruski Telegram kanal Astra izvijestio je da je do eksplozije došlo u skladištu streljiva u Ostrogožsku. Nema izvještaja o žrtvama, a hitne službe su na mjestu događaja. Voronješka oblast graniči s ukrajinskom Luganskom oblasti koja je i dalje djelomično okupirana od strane ruskih snaga.

Anton Geraščenko, bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, istaknuo je na platformi X kako je evakuirano 200 osoba.

Russian media report that an ammunitions warehouse in Russian Voronezh region was hit last night.



Locals report ammunition exploding.



200 people were evacuated. pic.twitter.com/HLjqu9gYoG