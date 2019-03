Od svibnja u deset hrvatskih gradova kreće se s ranim otkrivanjem raka pluća

Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća počet će se primjenjivati u svibnju u deset velikih gradova, pa će svaki stanovnik Hrvatske u krugu od pedesetak kilometara imati pristup CT-uređajima niske doze zračenja.

– Radi se na informatičkoj platformi koja će povezati liječnike obiteljske medicine s bolnicom, tako da građani imaju priliku obaviti sve, od rane dijagnostike, savjetovanja o prevenciji pa do konačnog liječenja i izlječenja operacijom, a da sami ne moraju tražiti uputnice ili se pitati kamo ići. Dakle, to je hodogram za bolesnika, koji ga pokriva od prvog susreta, kada se trebaju utvrditi pojačani čimbenici rizika, pa do konačnog operativnog zahvata – najavio je akademik prof. Miroslav Samaržija (na slici) jučer na stručnom panelu “Europa jednakih mogućnosti (za pacijente s rakom pluća)” koji je organizirala Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ).

Svake godine više od 3,4 milijuna Europljana dobije dijagnozu zloćudne bolesti (u RH oko 3000), a Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) očekuje udvostručenje broja oboljelih do 2035. Nacionalni plan protiv raka u završnoj je fazi, a u okviru njega je i Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća. Dok je petogodišnje preživljavanje raka pluća u SAD-u 15-20%, u Velikoj Britaniji 10%, u RH je oko 6%.

– Svi smo jako loši jer svi terapijski postupci u pravilu produlje život za jednu do tri godine, ali ne nude izlječenje. Jedino izlječenje od raka pluća moguće je ranom dijagnostikom i ranim operativnim zahvatom. Nizozemska i Belgija pokazale su da se takvim programom temeljenom na CT-u niske doze zračenja smrtnost može smanjiti za 25-40%. U Hrvatskoj su dostupni svi lijekovi kao u svijetu, ograničenja su nam jedino za imunoterapiju od početka liječenja, dostupna je za 30 do 40 posto bolesnika. Vjerujem da će je do kraja godine HZZO i Ministarstvo zdravstva omogućiti za sve – izjavio je prof. Samaržija. Ministar Milan Kujundžić kazao je da će se nastojati što više lijekova učiniti dostupnima za pacijente, ali i napomenuo kako su jako skupi.

The Economist Intelligence Unit istražio je ishode liječenja raka pluća u 13 europskih zemalja. Finska, Norveška, Švedska i UK imaju najbolje rezultate, a na dnu su ljestvice Austrija, Grčka i Rumunjska, iznijela je Marry Bussel, voditeljica istraživanja. RH će tim istraživanjem biti obuhvaćena od ove godine.

Profesor dr. Robert Trotić