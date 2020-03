Od koronavirusa obolio prvi kardinal, karantena u Italiji će se produžiti

Papin rimski vikar kardinal Angelo De Donatis ima koronavirus te je danas smješten u bolnicu Agostino Gemelli. Nakon što je imao simptome uzet mu je bris koji je rezultirao pozitivan na virus Covid-19., De Donatis je prvi kardinal s koronavirusom.

- To iskustvo proživljavam spokojno i s povjerenjem, izjavio je De Donatis te kazao kako moli za stanovnike Rima i oboljele od koronavirusa.

Večeras je ministar zdravstva Roberto Speranza izjavio kako će se karantena produžiti do poslije Uskrsa. Tijekom sastanka znanstvenog odbora proizišlo je kako mjere zaštite treba produžiti i dalje od 3. travnja, do kada su sada na snazi, do poslije Uskrsa, izjavio je Speranza.

