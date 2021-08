Od Grbina će tražiti dokaze za izbacivanje članova iz stranke

Zbog čega je usred “čistke” članstva u zagrebačkoj i brodskoposavskoj organizaciji bez stranačke iskaznice SDP-a ostao velik broj članova, među kojima i četvero saborskih zastupnika plus bivši ministar i bivši šef zagrebačkog SDP-a, pitanja su na koja će danas na sjednici Predsjedništva morati odgovarati šef stranke Peđa Grbin.

Bez velikog obrata

Podsjećamo, neki članovi vodstva zatražili su sazivanje sjednice Predsjedništva kako bi im se detaljno objasnilo što su to točno bivši glavni tajnici stranke Nikša Vukas i Zvane Brumnić, bivši ministar i bivši potpredsjednik stranke i potpredsjednik Sabora Rajko Ostojić, zastupnica Marina Opačak Bilić i bivši šef SDP-a Zagreb Gordan Maras, ali i mnogi drugi, točno zgriješili. Ne zadovoljavaju se Grbinovim objašnjenjem da je riječ, kada je govorio o izbačenim zastupnicima i Marasu, o “političkoj odluci i da ona proizlazi iz njihove odgovornosti, među ostalim i kroz obnašanje stranačkih dužnosti gdje su direktno odgovorni za rasulo koje postoji u tim organizacijama”.

– Očekujem da mi se podrobno objasne razlozi zašto se ti ljudi izbacuju. Želim i dokaze da su radili protiv stranke. Ako ih imaju, nemam problema s njihovim izbacivanjem. Ako ih nemaju, onda je to problem – kaže član vodstva i europarlamentarac Predrag Matić.

Slično govore i neki drugi članovi Predsjedništva, koji će također danas tražiti objašnjenja i dokaze od Grbina kao argumente za izbacivanja, a idu i korak dalje te poručuju kako se, ne budu li im ponuđeni jasni dokazi, neće libiti inzistirati na novoj sjednici Predsjedništva i tražiti da se na nju pozovu svjedoci koji imaju saznanja da se radilo protiv stranke da daju svoje iskaze.

I iako većina sugovornika smatra da će današnja sjednica vodstva biti mučna i žustra, većina se isto tako slaže da se na sjednici ništa revolucionarno neće dogoditi. Odnosno nitko ne vjeruje da je moguće da dođe do promjene odluke o izbacivanjima, odnosno da se neke od izbačenih vrati u stranku, a što traži i Gordan Maras koji je jučer za Večernji kazao kako SDP nije HDZ i kako se u SDP-u loše odluke uvijek mogu preispitati.

– Ne vidim da je veliki preokret moguć. Vraćanje u stranku nekog od izbačenih, primjerice Gordana Marasa, a što će sigurno tražiti neki članovi vodstva, prije svega Kristina Ikić Baniček, bio bi direktan šamar u lice Peđi Grbinu. Mislim da se to neće dogoditi i da će Grbin imati većinu na svojoj strani po pitanju čistki – kaže izvor iz vodstva SDP-a, dok drugi izvor dodaje kako bi to bilo i protustatutarno i kako se eventualan povratak u članstvo može dozvoliti tek nakon što se provedu unutarstranački izbori i nakon što nova stranačka tijela budu konstituirana.

Raspad Kluba?

Naš drugi izvor iz Predsjedništva kaže isto, ali i dodaje kako Grbin, iako trenutačno ima većinu u vodstvu na svojoj strani, ne može baš mirno spavati.

– Jasno je kao dan da su dvorski obračuni počeli, da su članovi vodstva međusobno svi posvađeni i da već sada mnogi od njih, koji su do jučer bili odani Grbinu, hvataju svoje pozicije svjesni da bi Grbin mogao biti tek tranzicijski predsjednik – kaže izvor iz vodstva SDP-a.

Nakon današnje sjednice Predsjedništva Grbina pravi izazov tek čeka, i to na sjednici Kluba zastupnika. Naime, iako je iz stranke isključeno četvero zastupnika, oni su formalno i dalje članovi Kluba, a naši izvori iz Kluba bliski isključenima kažu da će se napraviti sve da svi oni, bez obzira na to što više nisu formalno članovi stranke, i dalje ostanu u Klubu. Što znači da će, dođe li odluka o njihovu isključenju i iz Kluba, a koja se očekuje, biti direktno protiv nje. Koliko bi SDP-ovih saborskih zastupnika otišlo za isključenima, veliko je pitanje, ali jedno je sigurno, značilo bi to raspad Kluba zastupnika SDP-a.

