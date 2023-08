Od automehaničara do operativnog inženjera: Nesvakidašnji put Valentina Zvonara

Operativni inženjer zagrebačke tvrtke Monting, 32-godišnji Valentin Zvonar, do svog je trenutnog zanimanja prošao dug i zanimljiv put, a sve je počelo u Srednjoj školi Dugo Selo koja bi uskoro mogla postati Centar izvrsnosti za robotiku u sklopu velikog europskog projekta RCK-Industrija 4.0.

Valentino je za portal Struka zove ispričao kako je u doba kada je pohađao srednju školu kao učenik druge generacije ona bila loše opremljena. "U moje vrijeme nisam niti mogao slutiti da će ovdje neki novi klinci raditi na najmodernijoj opremi koju će imati Centar za robotiku. Prilika je to da učenici budu u trendu s najnovijim tehnologijama" komentirao je.

On je završio trogodišnju školu za automehaničara, a nakon toga, na nagovor profesora, upisao je srednju strojarsku školu u Zagrebu gdje je s još nekoliko kolega završio 4. stupanj za strojarskog tehničara, no njegov obrazovni put niti ovdje nije stao. Dok je pisao završni rad, slučajno je doznao kako Grad Zagreb sufinancira pripremne tečajeve za fakultete tehničkog smjera.

"U tom trenutku smo se kolega i ja pogledali i obojici je kliknulo kako to obavezno trebamo iskoristiti. To nam je bio povod da svoje školovanje nastavimo, s obzirom na to da je tadašnja situacija na tržištu rada bila takva da je bilo teško pronaći posao kao strojarski tehničar" pojasnio je Valentino. Po završetku tečaja i on i prijatelj upisali su i uspješno završili Fakultet strojarstva i brodogradnje.

Valentino je danas cijenjeni inženjer koji u proizvodnom pogonu tvrtke Monting s timom kolega razrađuje nacrte za projekte poput montaže cjevovoda, čeličnih konstrukcija, spremnika i silosa, ali i za remonte naftnih postrojenja i nuklearnih elektrana. Na njegov uspjeh ponosna je i ravnateljica Srednje škole Dugo Selo Darinka Svetac, koja mu je u automehaničarskoj školi bila razrednica.

"U sektoru strojarstva učenicima sam predavala strukovne predmete pa tako i Valentinu. Pamtim ga kao jako fokusiranog učenika zainteresiranog za svoju struku i bio je izvrstan u nastavi. Razlog je to zbog čega sam ga pripremala za natjecanja, prvo međužupanijsko pa državno gdje je ostvario odlične rezultate. Naravno da sam ponosna što mogu reći da sam bila njegova nastavnica jer je postigao ono što danas postižu rijetki" smatra ravnateljica Svetac.

