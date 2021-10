Od 80-godišnjakinje tražila da joj pozajmi novac i digne pozajmice. Obećala joj vratiti 75.000 kuna no nije

Žena (65) sumnjiči se da je prevarila 80-godišnjakinju i to u "akciji" koja je očito bila pomno smišljena. Kako je priopćila zagrebačka policija, sumnja se da je mlađa žena od starije od 23. travnja do 1. srpnja 2021. u više navrata tražila da joj posudi novac. Svaki put joj je obećala da će joj novac vratiti u svega nekoliko dana. Ne sumnjajući u istinitost tog obećanja, 80-godišnjakinja je mlađoj ženi u više navrata u svom stanu u Ulici Andrije Žaje te u blizini stana predavala novac.

Nadalje, 65-godišnjakinju se sumnjiči i da je 80-godišnjakinju sredinom svibnja 2021. nagovorila da podigne pozajmicu na svoje ime. Osim toga sumnjiči ju se i da ju je krajem lipnja 2021. nagovorila da podigne još jedan kratkoročni zajam na svoje ime. Starija žena je posuđeni novac istog dana predala 65-godišnjakinji, vjerujući njezinom obećanju da će podmiriti rate koje dođu na naplatu. No to se nije dogodilo, pa posuđeni novac nije vraćen do danas, a ukupna šteta je 75.000 kuna.