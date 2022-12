Od 1. siječnja bez kontrola na 73 prijelaza s Mađarskom i Slovenijom, za zračne luke druga pravila

Za sve građane Hrvatske to znači da više neće morati pokazivati dokumente prilikom prelaska granice, rekao je Davor Božinović, predstavljajući Hrvatskom saboru izmjene zakona o strancima i o prelasku državne granice kojima se stvaraju pretpostavke za primjenu šengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. Radi se, precizirao je, o 15 prijelaza prema Mađarskoj i 58 prema Sloveniji. Naglasio je i kako države članice trebaju ukloniti sve prepreke koje bi mogle priječiti nesmetani protok prometa na cestovnim graničnim prijelazima na unutarnjim granicama. To znači da će i Hrvatska napraviti to isto kako bi se omogućio nesmetan protok ljudi i roba, najavio je ministar.

Za razliku od graničnih kontrola na kopnenim i pomorskim granicama koje se sa zemljama šengenskog prostora ukidaju prvog dana 2023. granične kontrole u zračnim lukama bit će ukinute 26. ožujka sljedeće godine. Razlika u datumima je zbog toga jer su na međunarodnoj razini utvrđeni zimski i ljetni redovi letenja, objasnio je Božinović.

Od 26. ožujka ista procedura za let u Dubrovnik i Amsterdam

U trenutku promjene s jednog na drugi red letenja, svi letovi koji su danas letovi prema državama članicama šengenskog područja postaju letovi unutar tog područja. Dakle, vrijedi pravilo kao za sve druge domaće letove, od 26. ožujka ista je procedura letjeli u Dubrovnik ili u Amsterdam, kazao je.

Ministar Božinović zastupnicima je rekao i kako izmjenom dvaju predmetnih zakona Hrvatska završava u zakonodavnom smislu formalni ulazak u šengensko područje.

Radilo se o zahtjevnom procesu, u kojem je Hrvatska u četiri godine, ispunila 281 kriterij, podsjetio je. Naveo je i kako se predložene zakonske izmjene odnose prije svega na granične kontrole i zaštitu državne granice te naglasio kako je Hrvatska granične prijelaze opremila najsuvremenijom tehničkom opremom za kontrole, a što su potvrdili šengenski evaluatori.