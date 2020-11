Očekivalo se da će Trumpa koštati odnos prema koroni, ali brojke to demantiraju: Pogledajte ih

U američkom društvu sramotno je biti gubitnik te američki predsjednik Donald Trump to ne želi postati. Još ako se gubitniku doda i pridjev “gadni”, “odbojni”, “gnjusni”, “iritantni” ili “ogorčeni”, kako ga je nazvao novinar CCN-a Jim Acosta, situacija postaje težom. Trump je i pale ili ranjene vojnike nazivao gubitnicima, nije odlazio na njihove komemoracije premda je glavni zapovjednik vojske. Sada je Trump gubitnik i teško će to prihvatiti, pa i dalje tvrdi kako je pobijedio ako se ne računaju glasovi pristigli poštom. No je li doista gubitnik i kad je riječ o sprečavanju širenja koronavirusa?

VIDEO: Životna priča Donalda Trumpa

Ovih dana je u SAD-u zabilježeno više od sto tisuća zaraženih novim koronavirusom na dan, u četvrtak je bilo 120.000 novozaraženih, a tijekom izbornog tjedna dnevni prosjek novozaraženih bio je oko 95.000. Među pozitivnima na COVID-19 je i šef osoblja Bijele kuće Mark Meadows, koji je na javnim mjestima bio bez zaštitne maske. Nije još objavljeno gdje i kako se zarazio, ali sve je više pozitivnih Trumpovih suradnika. I ključni čovjek njegove predizborne kampanje Nick Trainer pozitivan je na korona virus. A zaražen je bio i savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O’Brien.

COVID-19 do sada je ubio 236.000 Amerikanaca. Trump je stalno minimizirao opasnost od koronavirusa premda je bio zaražen kao i njegova supruga Melanija i sin Barron. No u SAD-u, unatoč visokim brojkama, nema više oboljelih nego u Europi u odnosu na broj stanovnika. Moglo se očekivati da će Trump izgubiti dio birača na prostorima najviše zahvaćenima pandemijom, ali nije tako. Trump je pobijedio u 93 posto od 376 okruga koji su zabilježili najveći broj zaraženih po glavi stanovnika.

To su ruralni prostori država Montane, Dakote, Nebraske, Kansasa, Iowe i Wisconsina gdje se ne nose zaštitne maske i ne poštuje se distanca, pa su žarišta eksplodirala, kako prenosi agencija AP. Tu glasovanje za Trumpa nije značilo ocjenjivati kako je vodio situaciju s koronavirusom, već jednostavno na tim prostorima odbacuju svako zatvaranje i sve sigurnosne mjere jer ne bez rada ne mogu. Nije riječ o negatorima koronavirusa, već o ljudima koji ne žele prekinuti svoj posao.