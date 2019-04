Obuka pasa skup je proces: Evo koliko je potrebno uložiti u kvalitetne pse

Američki predsjednik Donald Trump prije nekoliko je dana na konferenciji o zloupotrebi droga oduševljeno govorio o psima koji na meksičko-američkoj granici otkrivaju zabranjene opijate. Trump je tako prepričao svoj razgovor s djelatnicima granične patrole koji su mu kazali da K9 timovi bolje odrađuju posao na granici od opreme koja je vrijedna 500 milijuna dolara.

– Psi, točnije njemački ovčari, rade bolje od opreme vrijedne 500 milijuna dolara. Možete li vjerovati u to? To mogu razumjeti samo ljubitelji pasa, zar ne? - ushićeno je okupljenima rekao Trump.

A koliko je potrebno uložiti novca da se dobije kvalitetan K9? Oni koji se bave njihovom selekcijom i školovanjem, kažu da takav pas košta oko 12.000 eura. Pri tome je sama cijena psa između 3500 i 5000 eura, dok se ostatak tih troškova odnosi na njegovo školovanje. Na školovanje se uzimaju psi stari godinu dana, a njihova obuka za policijske, zaštitarske i vojne poslove u zemljama EU traje između osam i 12 tjedana.

Damir Car, vlasnik tvrtke Canis Revolution koja se bavi obukom K9 timova, objašnjava da je školovanje psa do certificiranja i potpune operativne učinkovitosti najskuplji dio procesa osposobljavanja K9 timova.

– Za vrijeme školovanja pas i vodič nisu operativni i ne služe zajednici, već isključivo troše resurse: gorivo, hranu, struju, opremu, plaću za vodiča i instruktore kako bi dostigli potrebnu kvalitetu. Stoga su u EU podignuti standardi u selekcijskim procesima kako bi se odabrale kvalitetne jedinke koje će u što kraćem roku započeti svoj rad – kaže Car. Dodaje da se na školovanje uzimaju psi s kvalitetnim mentalnim i fizičkim karakteristikama.

U Hrvatskoj pak ima puno oglasa i reklama raznih udruga i obrta za školovanje pasa koji za policiju nude pse stare godinu dana po cijeni od 300 do 2000 eura. No ta je cijena vrlo upitna ako se uzmu u obzir samo troškovi za veterinarsku skrb i hranu koji kod psa starog godinu dana iznose minimalno 800 eura. Stoga se postavlja pitanje, kaže Car, koliko vrijedi sam rad tog trenera koji je morao raditi godinu dana sa psom i koliko je u to uložio svog vremena, truda i znanja ako ga je spreman prodati za tako mali iznos.

Tako u Hrvatsku svakih nekoliko mjeseci dolaze prekupci iz susjednih zemalja i za male iznose kupuju pse koji većinom imaju jako dobar potencijal ali, upozorava Car, zbog loše komunikacije i neorganiziranosti sustava ti psi odlaze u inozemstvo gdje ih prekupci prodaju za pet puta veće iznose od iznosa koje su platili našim ljudima.

– Hrvatska je zemlja koja ima dugu tradiciju uzgoja pasa za izložbe i sportska natjecanja, međutim u zadnjih nekoliko godina očituje se veliki deficit kvalitetnih jedinki koje će zadovoljiti rigorozne zahtjeve za prijem u proces školovanja državnih službi u RH. U krugu ljudi koji su specijalizirani za školovanje K9 timova uvriježeno je mišljenje da je bolje psa prodati u druge zemlje EU jer se tako postiže bolja cijena i to nije daleko od istine – kaže Car.Dodaje da većinu kvalitetnih pasa s područja EU vrlo brzo rezerviraju i kupe predstavnici policije, vojske i zaštitarskih kompanija koje su shvatile da samo s kvalitetnim jedinkama mogu uspješno u što kraćem roku proći protokole školovanja i uspješno certificirati svoje timove za rad.

A jedan od najnaprednijih standarda za profiliranje mentalnih karakteristika pasa ima Švedska koja unazad 80 godina sustavno razvija protokole za testiranje pasa kako bi uspješno selektirala kvalitetne jedinke za uzgoj i školovanje. Car objašnjava da je švedska policija unazad 20 godina oformila je jednu od najvećih svjetskih digitalnih baza u kojoj se nalaze svi provedeni protokoli testiranja pasa koji su prošli testove u toj zemlji. Prednost takve baze je da se u bilo kojem trenutku mogu vidjeti mentalne karakteristike jedinke koja se želi kupiti bez obzira na to gdje se ona trenutačno nalazi.

U SAD-u pak osim predsjednika Trumpa koji je poručio da će Amerika učiniti sve kako bi motivirala domaće tvrtke koje se bave školovanjem i uzgojem pasa na još veći trud i angažman u opskrbi sigurnosnih službi Amerike i Kongres je prepoznao važnost K9 timova pa je lani donio uredbu kojom se pokreće projekt potpisivanja ugovora s domaćim uzgajivačima i trening-centrima koji će uzgajati i školovati pse za potrebe Amerike. U Hrvatskoj se zaštitarski K9 timovi pak mogu koristiti samo za tjelesnu zaštitu i zaštitu objekata. Podaci o broju tih timova hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova su pak službena tajna. U MUP-u su nam poručili da bi njihovo otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća tog ministarstva u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti.