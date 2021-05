Obrtnici od gradova traže posao u rušenju objekata. Gradonačelnik poručuje: Prava adresa je Stožer jer oni ruše

Prema podacima Stožera civilne zaštite ukupno je do sada na potresom pogođenom području uklonjeno 100 objekata koji su prijetili sigurnosti, od kojih je najveći dio uklonjeno po nalogu Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa, a ostale odluke o uklanjanju su donijete od strane gradova i općina.

No, u jako malom broju tog uklanjanja sudjelovale su tvrtke sa stradalog područja. U samom startu država je mobilizirala nekoliko tvrtki van županije čiji su strojevi i jučer uklanjali objekte u Petrinji, a dok je, prema riječima potpredsjednice Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije Ivanke Čačić, Stožer i nešto posla u uklanjanju dao domaćim obrtnicima, dotle gradovi Sisak i Petrinja nisu.

Na to su jučer protestnom vožnjom Siskom i Petrinjom upozorili i predstavnici desetak obrta i građevinskih tvrtki s tog područja.

"Poruka je ovo gradovima Sisku i Petrinji zbog toga što nas ne žele uključiti u poslovima rušenja na području tih gradova. Mi smo ljudi koji živimo na tom području, koji su doživjeli taj potres i ljudi samo žele raditi i zaraditi. Ljudi koji imaju teške strojeve nemaju posla. Svaka čast Vladi, neka ruše i tvrtke s područja Osijeka, Vinkovaca, ali neka ima mjesta i za nas jer za sve danas ovdje ima posla", rekla je Ivanka Čačić.

"Gradovi imaju mogućnost da nas angažiraju, jednostavna nabava se provede i naši ljudi idu raditi. Jednostavno, ali nitko nas još nije kontaktirao i nije nam jasno zašto ne pokreću postupke rušenja", dodaje Čačić.

"Ovi prosvjedi trebaju ići prema državi i Stožeru, a ne prema gradovima jer Grad Petrinja nije angažirao nijednog obrtnika ili tvrtku izvan ovog područja.Ovo je podmetanje, jer Medved i Stožer treba s poduzetnicima iz Grada Petrinje i Sisačko-moslavačke županije dogovoriti, jer svi znaju da za Stožer ruši braniteljska zadruga iz Osijeka i njihovi kooperanti i to je to", rekao nam je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović koji ističe kako su petrinjski obrtnici i poduzetnici od Grada dobili gotovo 20 milijuna kuna raznih poslova na sanaciji šteta od potresa.

Iz Grada Petrinje poslali su nam tablicu iz kojeg je vidljivo da je na poslovima priključaka vode , struje i kanalizacije za, za sanacije i uklanjanje dimnjaka, dobavu kamena i usluge prijevoza, najam dizalica, gradnju platoa za stambena naselja te na rušenju, sanaciji objekata te u radovima izgradnje temelja za montažne objekte angažirano ukupno 32 obrta i tvrtki s područja Petrinje i okolice te dva petrinjska javna poduzeća.

"Mi kao grad smo rušili na početku svoj dio imovine i jedan dio zahtjeva građana, koji su bili ugroza i to su sve uradile naše domaće tvrtke iz Petrinje i okolice. Poslije nam je stigao dopis da mi to više ne radimo, i da to sve radi država. Ako država misli da smo mi za 30 milijuna kuna mogli obnoviti razrušeni grad, to je smiješno. Mi smo prije desetak dana poslali ministarstvu i Fondu 54 milijuna kuna odrađenog posla ovdje i neka se država pobrine da našim poduzetnicima plaća na vrijeme. Država nama nije uplatila ništa osim onih 30 milijuna u startu, za koje mi je sada žao što ih nisam vratio", dodaje petrinjski gradonačelnik.

U Gradu Sisku ističu kako je od 13 uklonjenih objekata, sve te objekte uklonila mehanizacija koju je angažirao Stožer. Na radovima hitne sanacije, popravaka, uređenja kontejnerskih naselja i drugim poslovima vezanima uz sanaciju šteta od potresa angažirane su, ističu, tvrtke iz Siska i okolnih gradova i općina.

Inače, uz do sada sto uklonjenih objekata od kojih je većina, 49, na području Petrinje, prema podacima Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa u tijeku je uklanjanje objekata na 16 lokacija (Petrinja 1, Hrvatska Kostajnica 10, Martinska Ves 5).

Među uklonjenim objektima je i 29 poslovnih objekata, šest višestambenih zgrada, jedan sakralni objekt, 44 obiteljskih kuća...