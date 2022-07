Obrat! Obiteljski liječnici neće oduzimati vozačke dozvole pacijentima

MUP je prihvatio argumente obiteljskih liječnika pa doktori ipak neće imati obavezu automatskog prijavljivanja pacijenata policiji kako bi im oduzeli vozačke dozvole. Jučerašnjim su sastankom predstavnika Liječničke komore i KoHom-a s ministrom Davorom Božinovićem dogovorili nova pravila.

- Za manje odnosno privremene nesposobnosti za upravljanje motornim vozilima pacijente ćemo upozoriti da nije uputno za to vrijeme voziti, a to upozorenje upisat ćemo u zdravstveni karton, bolniki nalaz ili bilo koju vrstu medicinske dokumentacije, s obzirom da je to obaveza svih liječnika a ne samo obiteljskih. Ta se informacija neće javljati policiji već je pacijent dužan ponijeti osobnu odgovornost - rekla nam je dr. Nataša Ban Toskić, čelnica KoHom-a.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 07.03.2022., Zagreb - U Novinarskom domu Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) organizirala je okrugli stol na temu "Aktualna situacija u sektoru obiteljske medicine s naglaskom na najavljenu izmjenu Zakona o zdravstvenoj zastiti u dijelu koji se tice primarne zdravstvene zastite". Natasa Ban Toskic. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Liječnik koji takvo upozorenje propusti dati ostaje prekršajno odgovoran u slučaju parnice, naknade štete i sl. .

Posebna stanja za koja će se izdavati ova upozorenja bit će regulirana pravilnikom koji se ima doniejti u roku između šest i dvanaest mjeseci.

- Ostaje na snazi obaveza prijavljivanja trajnog stanja nesposobnosti za upravljanje motornim vozilima bez ikakve odgode, kako je to propisano već desetljećima. Liječnik je dužan policiji javiti da je došlo do promjene zdravstvenog stanja pacijenta koja bi mogla uzrokovati nesigurnu vožnju. U tom se slučaju takvog pacijenta šalje na pregled na medicinu rada. Pravilnik o tim stanjima također se očekuje jer teška zdravstvena stanja do sda nisu bila specificirana pa je liječnik to činio prema svom nahođenju.

- Osobno sam intervenirala u slučajevima nakon moždanog udara i slučajeva pareze, multipleskleroze, Parkinsonove bolesti, kod teže psihijatrije, neke mišićno-skeletne bolesti, deformacije... - navodi dr. Ban Toskić.