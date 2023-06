Obrana: Riječ je o masovnom prisluškivanju, tražimo izdvajane snimki; USKOK: To je potez očajnika

Štrajk zaposlenika po sudovima traje drugi tjedan, rad sudova je otežan, no sjednica optužnog vijeća u kraku afere Vjetroelektrane, u kojem su optužene dvije bivše HDZ-ove odličnice i uzdanice - Josipa Čulina (ex Rimac) i Gabrijela Žalac, danas je ipak održana. I to zato što je optužno vijeće smatralo da je riječ o hitnom predmetu, koji ne trpi odgodu.

Kada je USKOK u veljači 2022. podigao optužnicu, bilo je optuženo 27 osoba. Sada ih je na optuženičkoj klupi 16, jer je njih 11 priznalo krivnju te se nagodilo s USKOK-om.

Što se tiče Josipe Rimac, ona krivnju nije priznala, iako joj je prema neslužbenim informacijama nuđena nagodba od oko šest godina zatvora, što je ona odbila. Stoga će za rasplet svoje sudbine čekati suđenje, no prije toga optužnica mora postati pravomoćna. To se danas nije dogodilo, jer je obrana, sukladno sada već ustaljenoj praksi tražila da se iz spisa izdvoje nezakoniti dokazi. Riječ je o nalozima za tajno praćenje i prisluškivanje te svemu onim što je iz njih proizašlo, a to su poruke i razgovori koji su transkribirani na više od tri milijuna stranica.

- Tražili smo izdvajanje svih naloga i svih dokaza koji su iz toga proizašli. Dostavljeni su nam inicijalni nalozi, no čudno nam je da je istraga protiv te osobe obustavljena nakon tri mjeseca. Iz toga je proizašlo tajno prisluškivanje moje klijentice. Tu se radi o masovnom prisluškivanju što nije dozvoljeno. Zato tražimo dostavu tih podataka - kazala je Lidija Horvat, braniteljica Josipe Rimac.

Obrana tvrdi i da USKOK nije tražio međunarodnu pravnu pomoć za prisluškivanje osoba koja su bile u BiH, na što im je odgovorio Vedran Libl, zamjenik v.d. ravnateljice USKOK-a.

- Nije točno da je u ovom predmetu trebala međunarodna pravna pomoć, a naš argument je da obrana nema argumenata kada traži izdvajanje nezakonitih dokaza. Obrana osporava i sadržaj tajno snimljenih razgovora, a to su tvrdnje očajnika - kazao je Libl.

Sud će svoju odluku o zahtjevu za izdvajanjem nezakonitih dokaza priopćiti u 14. srpnja.