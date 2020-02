Obračun zbog reda na blagajni, potegli i plinski pištolj: Čulo se vrištanje i plač djece

Bila je to uobičajena subotnja večer u Vukovaru. Ljudi su se šetali, sjedili po kafićima, kupovali, razgledavali…Tako je bilo sve do nešto poslije 19 sati kada su se dva muškarca najprije verbalno, a onda i fizički, sukobila zbog reda na blagajni u Konzumu u vukovarskom trgovačkom centru Golubica Mall, koji se nalazi u samome središtu grada.

Nadzorne su kamere pokazale kako se dva muškarca, jedan stariji, za kojega će se pokazati da ima 62 godine, i drugi mlađi najprije verbalno sukobili, a onda se počeli tući rukama i nogama. Sukob je nastavljen i u predvorju trgovačkog centra kada su se ponovno fizički sukobili.

Potegao plinski pištolj

Vrhunac sukoba dogodio se ispred centra kada je 62-godišnjak, čiji je identitet poznat policiji i koji dolazi iz vukovarskog prigradskog naselja Sotin, izvadio plinski pištolj koji je imao uz sebe i ispalio jedan hitac. Drugi je sudionik sukoba, koji je zasad nepoznat, s jednoga od bicikala skinuo je sjedalo kako bi ga iskoristio kao oružje.

– Bilo je strašno. Čula se buka, vika, vrištanje i plač djece. Ljudi su se uspaničili. Kasnije sam pročitala kako je riječ bila o plinskom pištolju, ali to u tome trenutku nitko nije mogao znati nego su se svi uplašili za život pa počeli bježati kako bi spasili živu glavu. I dalje sam u šoku kao i mnogi drugi. Nije mi jasno da se netko može toliko posvađati zbog reda na blagajni da se i potuče, a još manje mi jasno tko sa sobom u grad, među ljude, nosi pištolj – rekla nam je jedna od zaposlenica u ovome vukovarskom tržnom centru koja je željela ostati anonimna.

Glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković kazao nam je kako je 62-godišnjak tijekom sukoba zadobio lakše tjelesne ozljede, zbog čega mu je ukazana pomoć u vukovarskoj bolnici, kao i da nitko drugi nije ozlijeđen. I dalje se intenzivno traga za drugim sudionikom sukoba čiji je identitet policiji za sada nepoznat. Međutim, istraga je pokazala i kako je 62-godišnjak plinski pištolj posjedovao nezakonito, odnosno nije ga prijavio nadležnim vlastima.

– Dosadašnje istraživanje upozorilo je i na postojanje osnovane sumnje da je 62-godišnjak počinio prekršaje iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja te Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – rekao je Živković.

Novčana kazna ili zatvor

Prema odredbama zakona, 62-godišnjak bi zbog nezakonitog posjedovanja plinskog pištolja, koje spada u oružje C kategorije, mogao biti kažnjen novčanom kaznom od 5000 do 40.000 kuna kao i zatvorom do 60 dana.

Po mišljenju građana i ovaj slučaj dokaz je kako je potrebna stroža kontrola posjedovanja oružja, ali i ukazalo na činjenicu kako na istoku Hrvatske još uvijek ima puno neprijavljenoga naoružanja zaostaloga iz Domovinskog rata. U prilog tome idu i česte obavijesti policije o pronalasku odbačenoga naoružanja kao i slučajevi gdje su pojedinci dragovoljno, bez zakonskih sankcija, predavali policiji oružje koje su imali negdje skriveno. Bude tu pušaka, pištolja, bombi, tromblonskih mina, streljiva, eksploziva…

Odbačeno oružje nalazilo se i po kanalima, kontejnerima, livadama kao i kanalu Vuke, zbog čega su radnici, koji rade na uređenju korita Vuke, bili prisiljeni stati s radovima.

– Ovaj posljednji slučaj u Vukovaru je izoliran i on ni na koji način ne utječe na sigurnost građana, za koju mislimo da je visoka. Činjenica je kako zaostaloga naoružanja iz Domovinskog rata i dalje ima te stoga policija kontinuirano poziva građane koji posjeduju takvo naoružanje da ga predaju policiji bez zakonskih sankcija. U planu je i pokretanje nove akcije Manje oružja – manje tragedija – rekao je Živković.