Obračun s pedofilima, dijalog s muslimanima i pravoslavcima

Putovanjem u Panamu započeo je papa Franjo svoju, vjerojatno, najvažniju godinu. Osim što će u prvoj polovici godine putovati pet puta izvan Italije, Franjo će u veljači u Rimu okupiti predsjednike svih biskupskih konferencija na raspravi o slučajevima pedofilije u Crkvi, a koncem istog mjeseca će kardinalsko vijeće koje je osnovao prije pet godina za reformu Rimske kurije održati svoj 28. sastanak i mnogi drže kako će to biti i njihovo posljednje okupljanje.

Zapravo mnoge reforme i bitke koje je pokrenuo unutar Katoličke crkve bi u ovoj godine trebale biti zaključene. Franjo, koji je 17. prosinca proslavio svoj 82. rođendan, krenuo je u srijedu u Panamu gdje se do 28. siječnja održava 34. Svjetski susret mladeži. Nakon što je u listopadu prošle godine održana biskupska sinoda o mladima, na skupu mladeži cijeloga svijeta u Panami, a takve je skupove pokrenuo Ivan Pavao II., će se produbiti današnji odnos mladih prema vjeri. Franjo je pred putovanje u svoju Južnu Ameriku pokrenuo aplikaciju za molitvu (Click To Pray) na šest jezika i preko koje se može i s drugima podijeliti svoju molitvu, osim što se može moliti zajedno s Papom. Kliknuti i moliti je aplikacija s kojom se želi još privući mlade.

Susret s mladeži cijelog svijeta u Panami će biti usmjeren na planiranje, nadu i povjerenje što mladi trebaju pretočiti u preuzimanje odgovornosti u vlastitom društvenom okruženju, uključujući političku aktivnost u služenju zajednici i brigu o općem dobru, objasnio je državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Mladi nisu vanjski sugovornici, nego punopravni članovi Crkve koji žive njezin život i sudjeluju u njezinom poslanju. Crkva na različitim razinama svoga ustroja sluša mlade koji izražavaju svoje težnje i ideale, a oni su pak, s druge strane, pozvani slušati Crkvu koja je uz njih na njihovom putu.

Za daljnje zbližavanje Crkve i mladeži, ali i za stvaranje novog povjerenja prema vjernicima i društvu nakon skandala sa svećenicima pedofilima, bit će sastanak predsjednika biskupskih konferencija cijeloga svijeta koji će se održati od 21. do 24. veljače u Rimu. Sastanak bez presedana o temi koja je potresla crkvene temelje. Papa je zajamčio kako će se konkretno i sa spoznajom sučeliti osjetljiva tema. Želja je da svaki biskup s tog sastanka se može vratiti u svoju zemlju sa znanjem što treba učiniti za sučeljavanje sa zločinima koja su počinili svećenici prema djeci.

No, prije toga skupa, a gotovo odmah poslije povrata iz Paname, papa Franjo će od 3. do 5. veljače pohoditi Ujedinjene Arapske Emirate. U Abu Dabiju se održava međunarodni međureligijski skup, a želi se promaknuti kulturu koja je udaljena od svakog fundamentalizma. Ova je i godina tolerancije za UAR.

Franjo će biti u Maroku 30. i 31. ožujka. U Maroku je 1985. bio Ivan Pavao II. koji je potaknuo dijalog između kršćana i muslimana kazavši taka pred 80.000 mladih muslimana na stadionu u Casablanci kako je taj dijalog “danas potrebniji no ikada”. Evo i 33 godina kasnije je taj dijalog potrebniji nego ikada.

“Kršćani i muslimani se uglavnom nisu razumjeli i pokoji puta, u prošlosti, su se suprotstavili s polemikama i ratovima”, kazao je tada Ivan Pavao II., te naglasio kako se ti “običaji” u međusobnom sučeljavanju moraju izmijeniti. Potrebno je “pobijediti kušnje onih koji žele izmijeniti sve s nasiljem ili ekstremnim rješenjima, jer cijena nasilja uvijek pada na leđa nevinih”, pozvao je Ivan Pavao II. Franjo želi nastaviti na toj crti i ukloniti instrumentalizaciju religije. Jedino se tako može otkloniti terorizam i rat.

Početkom svibnja, odnosno od 5. do 7., Franjo će pohoditi Bugarsku i Makedoniju gdje su katolici manjina okruženi pravoslavcima. U prvom planu toga putovanja, kao i kasnijeg (od 31. svibnja do 2. lipnja) u Rumunjsku, je dijalog s pravoslavnim svijetom u trenutku u kojem je u njemu došlo do teških rascijepa. Rođena je nova autokefalna ukrajinska crkva koju je priznao ekumenski patrijarhat iz Konstantinopolisa. To je izazvalo daljnji rascjep s Ruskom pravoslavnom crkvom. Makedonska pravoslavna crkva je još 1967. proglasila svoju neovisnost od Srpske pravoslavne crkve, ali do sada nitko nije priznao njezinu autokefalnost. Franjo odlazi u Skoplje što će zasigurno izazvati polemike od strane Srpske pravoslavne crkve.

Tijekom 28. sastanka Vijeća kardinala, kojih je na početku bilo devet, a sada ih je ostalo šest (izašli su George Pell, Francisco Xavier Errazuriz i Laurent Monswengo Pasinya), bi trebali usvojiti novu konstituciju Rimske kurije. Reforme je potaknuo Franjo čim je postao papom, a sada bi se trebali vidjeti rezultati. Franjo bi, osim toga, trebao imenovati novog pročelnika tajništva za ekonomiju umjesto kardinala Georgea Pella, koji se od 2017. nalazi u Australiji gdje je optužen za seksualno zlostavljanje maloljetnika.

Unutar službe za informiranje došlo je 31. prosinca 2018. do smjena. Otkaze su dali Greg Burke i njegova zamjenica Paloma García Ovejero, a za novog direktora ad interim ureda za tisak Svete Stolice postavljen je Alessandro Gisotti. Kao direktor vatikanskih medija imenovan je Andrea Tornielli, a Andrea Monda je postao glavni urednik vatikanskog lista Osservatore Romano. Ova 2019. najavljuje se kao godina završetka reformi u Vatikanu, ali i ključna za odnose s pravoslavnim i muslimanskim svijetom. A, u drugoj polovici godine Franjo bi mogao pohoditi i Japan.

>> Evo kolike su zapravo plaće po zanimanjima u Njemačkoj