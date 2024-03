Oblaci nad Hrvatskom: Stiže razvedravanje, ali i loše vijesti za poljoprivrednike

"Ujutro u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno još mjestimice s malo kiše. Zatim postupno razvedravanje, osobito poslijepodne. Zapuhat će prolazno umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu umjerena i jaka bura, prijepodne osobito na sjevernom, a prema kraju dana na južnom. Najviša dnevna temperatura većinom od 9 do 14, na moru između 15 i 20 °C", objavio je DHMZ vremensku prognozu. Razvedravanje nas čeka sutra. No mnoge poljoprivrednike prognoza bi mogla zabrinuti - jer najavljuju se temperature ispod nule, negdje čak i do -4 što bi moglo "pokositi" biljke koje su zbog rekordnog toplog vremena do sad već nekoliko tjedana u cvatu.

I sutra će biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji i vedro. "Ujutro u unutrašnjosti većinom slab mraz, a moguća je lokalno i magla. Vjetar na kopnu slab. Na moru će umjerena do jaka bura slabjeti te sredinom dana okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar", navodi DHMZ.

Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -4 i 1, na moru 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18 °C", navodi DHMZ. Prema njihovom meteogramu za tri dana, toplo vrijeme vraća se u četvrtak, kada će primjerice u Zagrebu opet ići do 19 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Prema još dugoročnijoj prognozi, u subotu navečer opet će kiša koja će padati i u nedjelju.

