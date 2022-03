Bez značajnijeg napretka u dva dana: Objavljena nova karta napada u Ukrajini

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu ruskih napada u Ukrajini.

Prema najnovijim analizama, Rusi nisu napravili prevelike napretke u posljednja dva dana. Na meti Rusa su područja na jugu, uključujući i Melitopolj, Herson te Mariupolj, istoku zemlje te na sjeveru do Kijeva.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2022.



