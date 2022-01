Obiteljski liječnici: Zbog testiranja druge pacijente propuštamo

Brzo antigensko testiranje u ordinacijama obiteljskih doktora prema uputama Ministarstva zdravstva trebalo je u većoj mjeri početi, no BAT je bilo moguće učiniti samo u dijelu ordinacija jer većina ih nema prostor u koji bi primale pacijente zaražene koronavirusom i tako ih izdvojili od ostalih, a primati sve u istu ordinaciju epidemiološki bi bilo pucanje u nogu.

Brzi test dio liječnika radio je i ranije, ali uglavnom sporadično, npr. ako bi netko došao iz drugih razloga pa se pokazao suspektnim na COVID.

Samo akutni pacijenti

– Nemamo prostor za uzimanje mikrobiološkog uzorka, već to jedino možemo na parkiralištu ispred ambulante. Tako sam i radila s akutnim pacijentima, izašla bih van i uzela bris, ali to nije svaki dan i to ne može biti masovno jer bih u protivnom samo to radila – kaže nam dr. Meri Margreitner iz Doma zdravlja Zagreb-istok.

Doktori koji trenutačno imaju specijalizante u ordinaciji to još i mogu organizirati tako da jedan radi ambulantu, a drugi samo testira. Ispred objekta na Borovju, koji je u sklopu DZ-a Zagreb-istok, već je dulje vrijeme testni punkt Poliklinike Zagreb koji testira gotovo cijeli dan non-stop. Tamo se BAT plaća 50 kuna, dok bi u ambulanti bio besplatan, ali ambulante ne bi podnijele toliki pritisak. Pitanje je stoga zašto se nije organiziralo besplatno testiranje u šatorima i kontejnerima ispred zgrada domova zdravlja, kako je već bilo organizirano ranije.

Slično je i u Domu zdravlja Zagreb-centar, u kojem sve vrijeme postoji punkt za testiranje ispred objekta u Sigetu.

– Testiranje treba organizirati na punktovima za antigensko testiranje koji su dobro funkcionirali i dosad. Sada su samo zakomplicirali stvar. Testiranje u ordinacijama će profunkcionirati, ali ne u tom opsegu, da svaki tim testira jer jednostavno ne mogu sve ordinacije to provesti prema epidemiološkim pravilima, ne mogu u čekaonice uvoditi zaražene pacijente, to je i uputa Ministarstva zdravstva – kaže dr. Dragan Soldo iz DZ-a Zagreb-centar, ujedno predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora.

Napominje i da je ponedjeljak najgori mogući dan za implementaciju novih obaveza jer liječnike dočeka najviše pacijenata pa je tako i njega dočekalo više od 130 mailova na koje mora odgovoriti, ne računajući desetke pacijente u čekaonici u Dugavama.

- Mnogi liječnici uopće nisu dobili testove. U Domu zdravlja Zagreb-zapad svaka je ordinacija dobila 20-100 testova i nitko nije odbio testiranje, a i do sada je više od polovice od ukupno 50 timova obiteljske medicine tog DZ-a koristilo BAT-ove, kao i neki stomatolozi, rekao nam je dr. Miroslav Hanževački, ravnatelj DZ-a Zagreb-zapad.

– Dogovor je da se pacijenti naručuju na testiranje, a liječnici će uzimati briseve u zadnjih sat-sat i pol svog radnog vremena u izdvojenom prostoru, po mogućnosti, a ima ih većina naših lokacija – kaže dr. Hanževački.

Tako se dogovorilo i petero liječnika iz sela u okolici Vinkovaca: svaki će dan jedno od njih pred kraj smjene testirati u izdvojenom prostoru. No broj zahtjeva za testiranje nadmašuje njihov raspored.

– U ponedjeljak sam samo ja upisala 20 pacijenata za testiranje! Nema teorije da se toliko pacijenata obradi u sat ili dva, za to treba gotovo čitava smjena. Veći dio današnjeg dana otišao mi je na COVID: bilo je 5-6 pacijenata s ozbiljnijim simptomima te sam trebala intervenirati i intravenski, davati infuzije, napravila sam sigurno šest testova, upisivala tablicu testiranja, ispisivala potvrde testiranja, odgovarala telefonski na upite onih sa simptomima... Ministar je rekao da je COVID prioritet i ništa se osim akutnog ne stigne. Do daljnjeg nema nalaza i kontrola, jednostavno ne stižem. Prvi put da me neki pacijenti nisu dobili na telefon. Sreća da imam iskusnog tehničara koji može dijelom trijažirati i telefonski, ali osjećam duboki strah da ću propustiti neke pacijente – iskreno kaže dr. Ljiljana Ćenan.

Mladi traže uputnicu za PCR

Zbog dislociranosti od gradova i zbog starijeg i siromašnijeg stanovništva, u Orahovici odavno antigenski testiraju. Uglavnom one starije i nepokretne, koji nikamo i ne putuju pa im COVID potvrda nije nužna, dok mladi radije traže uputnicu za PCR kako bi je dobili, govori nam dr. Marijana Peček Vidaković.

– Stjecajem okolnosti imamo izolacijsku sobu u domu zdravlja i nismo čekali ministra, već testiramo, desetak pacijenata tjedno, otkad su stigli antigenski testovi. Donirali su nam ih lokalni Stožer, Zavod, gradonačelnik. Testovi su nam dragocjena pomoć za pacijente koji ne mogu u grad. Već radimo 80% vremena COVID pacijente, stoga bi BAT trebalo ostati sporadično, u protivnom će nas za godinu dana prozivati zbog loših ishoda – poručuje dr. Peček Vidaković.