Obitelj unesrećenog dječaka je u Zagrebu: 'Stalno smo mu govorili koliko je opasno!'

Cijela je obitelj dječaka iz Slavonskog broda koji je u subotu stradao uslijed strujnog udara i pada s vagona potresena, a većina ih se nalazi u Zagrebu. "Plačemo i molimo se, sve je sad u Božjim rukama. Moji su svi u Zagrebu, teško nam je, ne mogu opisati koliko", govori dječakova baka. "Tu smo i triput na dan dobivamo informaciju o sinu . U induciranoj je komi. Sav je zamotan jer ima preko 50 posto opečene kože. Jako je dobro dijete. Nikad ništa nije napravio, a da o tome prije nije razmislio, bio je omiljen i u društvu jer je dobar prijatelj", govori dječakov otac za 24 sata.

"Na kolodvor su došli oko 18.30 sati, imali su vremena do susreta sa ostalima. Prijatelj koji je bio s njim je u šoku, rekao je da su navodno na vagonu vidjeli neku bocu. Prijatelj krenuo gore, ali se moj sin odlučio popeti se umjesto njega. Nije niti dotaknuo vodove, napon od 25.000 volti je prošao kroz njega i odbacio ga na tlo. Pao je na prsa, ima ozljedu pluća i glave", pričao je otac o događajima koji su doveli do stradanja dječaka.

"Ja sam odrastao uz prugu i stalno mu govorio koliko je to opasno, tako da je dobro to znao. Nikako nam nije jasno kako su tako glupu odluku donijeli. U dobrim je rukama , liječnici su poduzeli sve. Sad je sve u Božjim rukama, nama ostaje jedno da se nadamo najboljem", kazao je otac. U šoku su i sumještani obitelji. "To je jako dobro i mirno dijete, ne znam što mu je bilo da se penjao na vagon, svi znamo koliko je to opasno", rekla je njihova susjeda.

Podsjetimo, dječak je stradao dok se u neopreznoj igri s prijateljem penjao na vagon i u bolnicu je zaprimljen vitalno ugrožen. Policija je u subotu oko 18:40 sati zaprimila dojavu da je na brodskom željezničkom kolodvoru mlađa osoba u nesvijesti. Na mjesto nesreće izašli su policija i Hitna medicinska pomoć. Nakon obavljene inicijalne obrade u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je stigao u teškom stanju, dječak je iza ponoći prevezen u Kliniku za dječje bolesti Zagreb. Zadobio je teške opekline drugog i trećeg stupnja koje su zahvatile 50 posto tijela. Operiran je te ga čeka višemjesečno liječenje. Ovakve teške ozljede vitalno su ugrožavajuće, ne neposredno, ali u ranom periodu, tako da idućih dana postoji mogućnost razvoja komplikacija i infekcije, objašnjavaju iz bolnice.

