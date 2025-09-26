Obitelj u šoku nakon što je turist preminuo na izletu: 'Članovi posade nisu radili ništa. Ostali gosti su vrištali'

Peter Colville (60) bio je na odmoru u Alanyi s deset članova obitelji, uključujući djecu i unuke. Odlučili su se za izlet "luksuznim gusarskim" brodom Legend Big Kral, plaćen oko 235 eura. Zajedno s oko 600 drugih gostiju, uživali su u plovidbi, no tijekom zaustavljanja za kupanje kod Kleopatrine plaže, Peter je nestao u vodi.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, drugi su ga kupači izvukli iz vode bez svijesti. Dok su mu drugi gosti pokušavali spasiti život pružajući prvu pomoć, njegova obitelj tvrdi da je posada broda "samo stajala i gledala prekriženih ruku", prenosi Daily Mail. "Jedan od gostiju počeo je s reanimacijom, dok članovi posade nisu radili ništa. Ostali gosti su vrištali, moja obitelj je bila histerična", ispričala je njegova kći Nakita (27).

U trenucima dok su mu na palubi pokušavali pomoći, Nakitina majka Rosalind (53) srušila se od šoka. "Moja sestra i ja samo smo držale tatu za ruku i vrištale", prisjetila se. Prema njezinim riječima, konobar je proglasio njezina oca mrtvim prije nego što su mu tijelo prekrili ručnikom. Dodala je da je nakon iskrcavanja obitelji zabava na brodu nastavljena. "Rečeno mi je da se posada, čim smo otišli, ispričala gostima jer je pjena party kasnio", kazala je.

Tvrdnje obitelji potkrepljuju i recenzije drugih putnika na stranici Tripadvisor, prenosi Mirror. Jedan je svjedok napisao: "Položili su ga na palubu - i onda ništa. Nema propisanih procedura, nema trenutne reanimacije. Član posade pogledao ga je u oči i proglasio mrtvim." Drugi je dodao: "Nakon što su ga odvezli, rekli su nam da je hitan slučaj gotov te su nastavili s glasnom glazbom."

Nakita je ispričala za The Sun kako je njezin otac bio divan čovjek koji je zaslužio poštovanje. "Ne možemo reći da je tvrtka kriva za njegovu smrt, ali možda je mogao biti spašen - a način na koji se postupalo bio je užasan", istaknula je. Uzrok smrti još uvijek nije utvrđen ni nakon obdukcija provedenih u Turskoj i Velikoj Britaniji, a istraga je u tijeku. Obitelj tvrdi da je Peter bio dobrog zdravlja. "Sve što znamo je da je zaslužio puno bolje od onoga što je dobio na tom brodu", zaključila je njegova kći. Tvrtka Big Kral Pirate Boats, koja organizira izlete, nije odgovorila na upite novinara za komentar.