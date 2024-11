'Obećana zemlja' za Hrvate pohvalila se rastom plaća: Ovo su sektori u kojima je natprosječan rast

Nominalne plaće u Njemačkoj bile su 4,9 posto više od srpnja do rujna 2024. nego u istom razdoblju 2023., javlja Ured za statistiku (destatis). Nominalna plaća je ono što je ispisano na platnom listiću u eurima. Ako oduzmete inflaciju od 2,5 posto, ostaje vam povećanje od 2,9 posto – to se zove realna plaća, piše Fenix Magazin. -Ovim šestim po redu povećanjem nastavljen je pozitivan trend kretanja realnih plaća - objašnjava Zavod za statistiku. Plaće su najviše porasle od siječnja do ožujka (plus 3,8 posto realno u odnosu na isto razdoblje lani) – rast je veći nego ikad od 2008. Od travnja do lipnja realne su plaće porasle 3,1 posto, navode njemački mediji. Premija za kompenzaciju inflacije i u trećem je tromjesečju značajno pridonijela povećanju kupovne moći. Ovaj bonus bez poreza može iznositi do 3.000 eura. Ovu dobrovoljnu naknadu poslodavci mogu isplaćivati ​​do kraja godine.

Povećanja plaća i jednokratne isplate dogovorene kolektivnim ugovorima također su išle u prilog realnim plaćama.

„Ako promatrate samo zaposlene s punim radnim vremenom prema njihovoj klasi primanja, peti s najnižim primanjima (1. kvartal) imao je najveći porast primanja u trećem kvartalu 2024. s prosječnim nominalnim rastom plaća od 7,3% u usporedbi s istim razdoblju prošle godine”, stoji u priopćenju. “Zarade svih zaposlenih s punim radnim vremenom porasle su ukupno za 5,0%. Za gornju petinu s najvećim primanjima među zaposlenima s punim radnim vremenom nominalno povećanje plaća iznosilo je 4,3% i stoga je bilo malo ispod razvoja nominalnih plaća u gospodarstvu u cjelini.” Natprosječno su porasle plaće u područjima trgovine i održavanja i popravaka motornih vozila (plus 6,9 posto), prometa i skladištenja (plus 6,4 posto) te informacija i komunikacija (plus 6,2 posto).

