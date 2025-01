O'Brien: Udio Rusije u Naftnoj industriji Srbije treba biti nula

- Poslovanje Naftne industrije Srbije (NIS), koja je dio novog paketa američkih sankcija ruskom energetskom sektoru, prihvatljivo je samo ako udio ruskog vlasništva u NIS-u bude nula - poručio je u nedjelju pomoćnik američkog državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja James O'Brien.

Američko ministarstvo financija priopćilo je u petak da će sankcionirati više od 200 subjekata koji djeluju u ruskom energetskom sektoru, uključujući i Naftnu industriju Srbije (NIS). Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija našla "pod teškim sankcijama", ali da ih ničim nije prouzročila. Vučić je ustvrdio kako Americi nije namjera da Srbija bude meta, niti samo NIS, već da je riječ o sveobuhvatnom udaru na ruske kompanije i sve povezane tvrtke, uključujući i NIS.

Srbijanska vlada prodala je 2008. NIS ruskom Gazprom Neftu, a prema podacima Središnjeg registra vrijednosnih papira, Gazprom Neft i Gazprom imaju 56,15 posto vlasništva, dok je 29,87 posto u vlasništvu Srbije. Jedini uvjet za Washington je da iz NIS-a "nema odljeva novca u Rusiju", izjavio je u nedjelju za Radio-televiziju Srbije (RTS) pomoćnik američkog državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja James O' Brien. - Mi ne želimo da Rusija upravlja tom ključnom tvrtkom u Srbiji. Dakle, jedini način da rizik bude nula jest da udio ruskog vlasništva bude - nula. To je pozicija s kojom ulazimo u ovaj razgovor - rekao je O'Brien.

O'Brien je ocijenio da će Srbija slijediti put na kojem će se na kraju dobiti "konstruktivno i snažno vlasništvo" nad NIS-om, koje ide u korist Srbije i da bi to trebao biti "krajnji ishod". Komentirajući uvođenje sankcija Washingtona, O'Brian je rekao da SAD to "ne radi Srbiji", već da su uveli sankcije za više od 300 ruskih tvrtki te da se neke odnose na tankere koji prenose rusku naftu, kao i na kompanije koje imaju korist od ruske globalne trgovine energentima.

- Rusija je kupila NIS za veoma malu svotu i sad izvlači više novca iz Srbije nego što može potrošiti u Ukrajini. Mi bismo željeli da taj tijek prestane, da se obustavi i mi smo obećali srbijanskoj vladi da ćemo raditi na tome da ne dođe do prekida opskrbe Srbije naftom - rekao je O'Brien. On je rekao kako se od Srbije očekuje da "ukloni ruski kapital" i dodao da SAD vjeruje da će Srbija s vremenom od toga imati koristi i da potrošači neće ispaštati. Američki dužnosnik je istaknuo da je odnos SAD-a i Srbije tijekom desetljeća nekad "bio težak", ali da SAD želi pokazati da se može dobro surađivati "bez obzira na problem jer to pravi partneri i rade".