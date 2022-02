Novosel: Ne mogu svi samo tako dizati cijene bez ikakvih kontrola; Zorić: Posljedice će biti dalekosežne

Predstavnici radnika, obrtnika i poslodavaca komentirali su više cijene hrane, goriva i energenata te val poskupljenja od kojeg svi strahuju.

- Teško je reći što se može učiniti sada. U listopadu su naglo počele rasti cijene naftnih derivata, tada se samo privremeno zamrznula cijena nafte. Mi smo upozoravali da će to izazvati lančanu reakciju, to je vidljivo sada na početku veljače - rekao je Mladen Novosel, predsjednik SSSH, u emisiji "U mreži Prvog" HRT-a.

Objasnio je da kada god rastu cijene naftnih derivata, sve cijene lančano rastu.

- Svi zajedno možemo tražiti od države, kao regulatora, koja dozvoljava slobodno tržište, da u ovom trenutku to tržište ne može biti toliko slobodno i ne mogu svi samo tako dizati cijene bez ikakvih kontrola, a da istovremeno država ne intervenira ili na kontrolni način ili sa svim pomoćima koje ima na raspolaganju - rekao je.

Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a, istaknuo je kako je ovo novi udar na radna mjesta, nakon koronavirusa i lockdowna.

- Moji kolegice i kolege će morati donijeti odluku o ekonomskoj isplativosti cijele ove priče. Da li je bolje privremeno zatvoriti, dogovoriti s radnicima kako će to riješiti ili će neki morati zatvoriti - navodi te ističi da je neodrživo kada cijena plina skoči primjerice sa 5.000 na 30.000 kuna.

Posljedice će biti dalekosežne, ustvrdio je Damir Zorić, glavni direktor HUP-a.

- Iznosi koji dolaze su šokantni, nepredvidivi, nejasni. Nitko nije mislio ni očekivao da energenti neće poskupjeti, znalo se da će do toga doći, ali nema nikakvog obavješćivanja, nema nikakvih izračuna, a vrlo je upitno, u pravnom smislu, kako se to sve odvija -rekao je Zorić. Smatra da bi najbolji odgovori bio pravovremen, točan i pouzdan govor vladajućih, tome se nada, to očekuje i to traže.

- Mislim da u cijeloj ovoj priči ima posla i za regulatorna tijela - rekao je. Objasnio je da ako on ima ime i prezime iza kojeg stoji, onda moraju i oni koji su do sada uzimali plaću i bili na pozicijama.

- Ako ne platim račune, mene neće nitko pustiti na miru, mene će blokirati i ja ću to morati platiti svojom imovinom - dodao je.

Govorio je i o osnovnoj i konačnoj cijeni plina, rekavši da u tom lancu opskrbe ima svega i svačega. - Treba preživjeti sada i danas. Neke firme su dramatično ugrožene, stanje je dramatično ozbiljno. Trebamo energičan, jasan odgovor s mjerodavnog mjesta - dodao je.

Novosel je govorio o lancu ugroženih. Rekao je da u svakoj krizi, na kraju lanca su građani. Što se tiče strukture cijene plina, rekao je da je činjenica da je Vlada u 2020. "uskočila" sa subvencijama, a da će to morati i sada učiniti.

- Do 1.4. građani su zaštićeni što se tiče njihove cijene plina. Istovremeno, oni su ugroženi sa svim poskupljenjima, svi to osjete. Mora se intervenirati da se hitno zaustavi podizanje cijena pravnim osobama koje su najviše pogođene - dodao je.

Naglasio je da socijalni paket sam po sebi nije dovoljan, morat će rasti i plaće. Morat će se, smatra, ići s određenim intervencijama, subvencijama, kao što su bile i za vrijeme COVID krize. Izlaz je, u suprotnom, izlaz na ulice, prosvjedi i demonstracije. Svi bi voljeli da do toga ne dođe, ali sindikati će to prvi omogućiti građanima.

- Mi to ne najavljujemo, to će se dogoditi samo po sebi, mi to možemo samo regulirati - dodao je.

Ranogajec je rekao da će i cijene električne energije i goriva ići gore. Razumije da Vlada nije kriva za ovu situaciju, no tvrdi da ona mora pronaći rješenje.

- Mora jedan kompletan sustav biti pokrenut. Mislim da spuštanje PDV-a neće biti dovoljno. Treba sjesti s Vladom i naći zadovoljavajuće rješenje - kaže.

VIDEO Tomislav Ćorić o povećanju cijena energenata