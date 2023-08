Novinarstvo u Splitu dobiva diplomski, a u Zagrebu ostaje bez radijskog smjera

Samo jedna od tri osobe u Hrvatskoj vjeruje medijima, podaci su to Reutersova velikoga godišnjeg istraživanja "Digital News Report" objavljenog početkom ljeta ove godine. Podaci pokazuju da je u godinu dana povjerenje s 45 posto palo na 38 posto, a već dulje vrijeme istraživanja ukazuju na loše stanje. Prema istraživanju "Što publika želi?" profesora Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu u sklopu projekta Jourlab, objavljeni su rezultati povjerenja u medije koji su pokazali da javnost u Hrvatskoj više vjeruje svećenicima nego novinarima.

Povjerenje u novinarsku profesiju jako je vezano za povjerenje u političare, pa građani koji ne vjeruju političarima ne vjeruju ni novinarima. Na novinare se gleda kao na dio iste medijsko-političke elite. Građani ne misle da su mediji vjerodostojni i slobodni niti da su vijesti koje prenose istinite, zaključuje se u istraživanju.

Naglasak na praksi

Uzevši sve to u obzir, alarm bi se trebao oglasiti, kako u društvu, tako i u akademskoj zajednici. Točnije, na mjestima gdje se stvaraju generacije novinarki i novinara koji će, u nikad izazovnijim vremenima, stati pred kamere, mikrofone i za tipkovnice i izvještavati. Gdje se uopće takve prakse i znanja mogu steći u Hrvatskoj?

Studente zainteresirane za medije i novinarstvo obradovala je vijest da od jeseni Hrvatska dobiva još jedan studijski program za buduće medijske profesionalce. Nakon što je prošle jeseni uvelo prijediplomski studij Komunikacija i medija, Sveučilište u Splitu u novoj akademskoj godini pokreće diplomski studij – Novinarstvo u suvremenim medijima.

U pravom trenutku, reklo bi se, s obzirom na to da je prema spomenutom Reutersovu istraživanju u 2022. najviše ispitanika, njih čak 87 posto, vijesti konzumiralo preko online medija. Na novom novinarstvu studenti će, među ostalim, učiti o umjetnoj inteligenciji i lažnim vijestima, ali uz teoriju imat će i praktični dio.

– Najveći naglasak je na učenju novinarskih vještina te na praksi u medijskim redakcijama od 120 sati u drugom semestru, 160 sati u trećem te čak 200 sati praktičnog rada u profesionalnoj novinarskoj redakciji u posljednjem, četvrtom semestru – kažu na Sveučilištu u Splitu. Za 25 mjesta koliko je omogućeno kvotom, stigle su čak 324 prijave. Među njima su vjerojatno i neki zagrebački studenti.

Podsjetimo, najveći i najstariji studij novinarstva u Hrvatskoj, onaj na Fakultetu političkih znanosti, našao se u fokusu javnosti jer su odlukom Fakultetskog vijeća u lipnju ukinuti kolegiji koji su činili smjer radijskog novinarstva. Izazvalo je to pobunu među studentima koji smatraju da su time zakinuti za stjecanje praktičnih znanja.

Dekan Andrija Henjak odluku je opravdao nedostatkom suradnika i lošom izvedbom kolegija, no to nije umirilo studente koji naglašavaju svoje nezadovoljstvo nedovoljnom ponudom novinarskih kolegija koji bi se u dovoljnoj mjeri bavili suvremenim aspektima profesije. Ako ništa, nova i suvremena bit će barem zgrada fakulteta u Lepušićevoj koja bi vrata trebala otvoriti dogodine, a osim novih predavaonica dobit će i novi multimedijski studio za fakultetske medije. To će, uvjerava dekan, povećati kvalitetu nastave.

Preporuka je smanjenje

Što se tiče javnih sveučilišta, osim u dva najveća grada novinarstvo se može studirati i na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. U Osijeku postoji studij Kulture, medija i menadžmenta, a u Dubrovniku Medija i kulture društva. Srodni komunikacijski studiji dostupni su i u drugim sveučilišnim gradovima kao i u metropoli.

Osim na javnim sveučilištima, novinarstvo i medijska produkcija mogu se upisati i na privatnom Sveučilištu VERN. Doduše, novinara bi u budućnosti moglo biti manje, barem u Zagrebu, jer je Hrvatski zavod za zapošljavanje u svojim preporukama na početku ove godine preporučio da se smanji broj upisanih na studije novinarstva. No fokus bi ionako trebao biti na kvaliteti, a ne na kvantiteti.