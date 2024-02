Novinari Plenkovića pitali za Turudića, on ih upozoravao: 'Smirite ton, ovo je moja konferencija'

Manji 'okršaj' nastao je na današnjoj konferenciji za medije koju je održao premijer Andrej Plenković, kada je objašnjavao poziciju HDZ-a oko odabira Ivana Turudića za kandidata za šefa DORH-a. Iako je posljednjih dana isplivao niz poruka Turudića s Josipom Pleslić (bivšom Rimac) koje potvrđuju kako je dvojac imao prisniji odnos nego li je Turudić predstavljao u medijima, Plenković je poručio kako stranka ostaje pri svom odabiru, a onda se i obrušio na novinarku koja ga je u nekoliko navrata pitala smeta li mu što je Turudić lagao.

- Turudić nije rekao da ne poznaje gospođu. Zašto bi se nakon nekoliko godina sjećali svih detalja? Ljudi vam se jako slabo sjećaju takvih stvari. Ja ne znam, nisam slao te poruke - poručio je premijer. Novinari su ipak bili ustrajni te ga ispitivali narušava li ovo povjerenje javnosti u institucije te ima li i on povjerenja u njega, no Plenković je ostao pri svome.

- Kako možete govoriti da to nije laž kad znate da je? Ovo je činjenica, mi smo svi vidjeli što je čovjek rekao i da je to jedan kroz jedan neistina. Zašto vam nije važno da čovjek koji će biti na čelu glavnog državnog odvjetništva govori neistine? - pitali su ga, no on je na to kimao glavom uz smješak, pa naposljetku se i obrušio.

- Što je tu bitno? Gospođo draga, pa nije to bilo jučer. Jako ste mi angažirani, malo smirite ton. Ovo je moja press konferencija, ne vaša. Dopustite mi i budite malo uviđajni - kazao je Plenković, dok mu je novinarka govorila da ih ne radi ludima, pa nastavio:

- Gospodin je odgovarao na pitnaja koja su mu bila postavljena. Ja za razliku od vas na toj konferenciji nisam bio jer sam imao važnijeg posla, bio sam na.. važnim međunarodnim aktivnostima koje su korisne i dobre za Hrvatsku. Još jednom ponavljam, bitna je samo jedna jedina stvar, a to je je li netko nekome pogodovao. Iz ovoga što mi vidimo, a detaljno smo to proučavali, nemamo nikakav dokaz da je itko nekome pogodovao.

