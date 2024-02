Novo nedjelo Damira Kosmača: Nakon što je zatukao suprugu, opet je optužen za zločin batom za meso

Damir Kosmač (59), muškarac koji je još 2009. šokirao Hrvatsku kad je suprugu zatukao na smrt pred djecom u kući u Brdovcu, ponovno se nalazi na optuženičkoj klupi. Kako javlja Jutarnji list, Kosmača se sumnjiči za pokušaj ubojstva muškarca još prošlog svibnja u stanu u Zapruđu.

Radi se o događaju koji se dogodio 15. svibnja oko 3 sata ujutro kada je Kosmač, navodi se u optužnici, batom za meso napao muškarca (49) s kojim je bio u intimnoj vezi jer mu je on rekao da se više ne želi družiti s njim niti ići s njim na more. Prišao mu je batom za meso te ga više puta udario u prednji dio glave, a nakon što se glava bata odvojila nastavio ga je daviti rukama.

Muškarac je izbjegao sigurnu smrt zato što je Kosmaču iz straha za svoj život rekao da ga voli, nakon čega ga je on pustio, a muškarac je vozilom Hitne prebačen u KBC Rebro. Kosmač se pred sudom izjasnio kako nije kriv, a policiji je još ranije na vratima poručio kako ''to nije bio on''.

Podsjetimo, Kosmač je još 2010. osuđen na 13 godina zatvora zbog ubojstva supruge. Nju je, pisali smo ranije, nakon svađe u dnevnom boravku njihove kuće u Brdovcu nekoliko je puta njezinom glavom udario u pod i ubio je.

POVEZANI ČLANCI:

Iako je njegov branitelj tada ponavljao da je Kosmač počinio ubojstvo iz nehaja, odnosno na mah, Sudsko vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici, pod predsjedanjem sutkinje Jadranke Kos, zaključilo je da bacanje njenog tijela u Savu, čišćenje dnevnog boravka od krvi te laganje da je nestala pokazuje da ju je imao namjeru ubiti.

>> VIDEO Sudar tramvaja u Zagrebu, jedan izletio iz tračnica: 'Koja katastrofa, jedva se mičemo u koloni'