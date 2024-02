Ravnatelj škole u Ludbregu objasnio kako je učenik pao kroz prozor: 'Odmah smo obavijestili nadležne'

Nakon incidenta koji se ovog ponedjeljka dogodio u osnovnoj školi u Ludbregu, kada je učenik škole pao kroz prozor zgrade, oglasio se ravnatelj te škole. Varaždinska policija je ranije potvrdila kako je do incidenta došlo oko podneva te da je dječak dobio ozljede, no one nisu opasne po život. Ravnatelj OŠ Ludbreg Tihomir Horvat naveo je za Večernji list kako je došlo do ozljede.

- Danas tijekom prijepodneva u Osnovnoj školi Ludbreg dogodio se nesretan slučaj kada je učenik skočio kroz prozor s prvog kata škole, pri čemu se ozlijedio. Učeniku je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Varaždin. Škola je odmah obavijestila PU varaždinsku, osnivača škole Varaždinsku županiju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a pozvali smo i njihov Stručni tim za psihološke krizne intervencije - kazao je.

- Zbog zaštite identiteta maloljetne osobe, nisam u mogućnosti dati detaljnije informacije te molim medije da vode brigu o zaštiti prava maloljetnih osoba - rekao je Tihomir Horvat, ravnatelj OŠ Ludbreg.

