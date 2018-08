Novi zakon – za 20 godina bit će 2 milijarde Kineza?

Nakon što se u Kini pojavila zabrinutost da bi starenje i osipanje radne snage moglo usporiti kinesko gospodarstvo i da bi nedostatak ravnoteže među spolovima mogao dovesti do društvenih problema, Kina je spremna ukinuti ograničenje broja djece koju parovi mogu imati.

Nacrt građanskog zakonika, objavljen u ponedjeljak, ne sadrži nikakve odredbe o planiranju obitelji, što je desetljećima bila kontroverzna praksa kineskih vlasti. Istovremeno, novim zakonom prekinut će se politika novčanog kažnjavanja koja je ozloglašena i zbog toga što je dovodila do slučajeva prisilnih pobačaja i sterilizacije u najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu.

U novom zakonu bit će, izgleda, izostavljena bilo kakva referencija o politici planiranja obitelji, prema kojoj parovi smiju imati najviše dvoje djece. O prijedlogu novog zakona Nacionalni narodni kongres glasat će 2020. godine.

Prve promjene 2016.

Vodeći kineski demograf Wang Feng tu je odluku nazvao povijesnim događajem koji će promijeniti svijet, koju su Kinezi čekali naraštajima, i predugo. Prema njegovu mišljenju, ta je politika jednog djeteta spriječila rođenje između 400 i 500 milijuna ljudi. S druge strane analitičari strahuju da bi zbog ukidanja tog zakona Kina za dvadeset godina mogla dostići dvije milijarde stanovnika što bi predstavljalo veliki izazov za svijet.

Kineska Komunistička partija počela je provoditi takozvanu “politiku jednog djeteta” još 1979. godine kako bi usporila porast broja stanovnika u Kini, a 2016. godine došlo je do izmjene, nakon koje je parovima dozvoljeno da imaju dvoje djece što ipak nije znatno povećalo, koliko se predviđalo, broj djece.

Takav razvoj situacije, prema mišljenju analitičara, mogao bi unazaditi gospodarstvo zemlje koja teži biti prva u svijetu.

Kontrolu nataliteta Kina je uvela još 1971. Seljačkim obiteljima bilo je dopušteno imati troje djece, a stanovnicima gradova dvoje.

Iako se nije baš strogo primjenjivalo, to je ograničenje ipak znatno usporilo demografski rast. Kada je Deng Xiaoping 1978. došao na vlast, pokrenuo je reforme koje su trebale pomoći u ubrzanom razvoju gospodarstva. Međutim, to nije bilo moguće uz demografski prirast kakav je tada bio. Gradnja nove infrastrukture za tolik broj djece bila bi prevelik izdatak i Komunistička partija odlučila se za strogo nadziranu natalitetnu politiku. To znači da je svakom paru bilo dopušteno imati samo jedno dijete.

Spektakularni rezultati

Učinak restriktivne natalitetne politike dao je spektakularne rezultate. Demografski prirast smanjen je za 80 posto, s 2,76 (1970.) na 0,51 posto (2014.).

Prema podacima Svjetske banke, u Kini su 1970. na 1000 stanovnika bila 33 novorođenčeta, a 2014. samo 12. Indeks plodnosti žena u reproduktivnoj dobi iznosi 1,7, što je ispod praga obnove stanovništva i znatno niže nego u drugim rastućim ekonomijama.

No politika jednog djeteta imala je i izrazito negativne posljedice. Demografski sastav stanovništva se promijenio. Kinesko stanovništvo postaje sve starije. Od 1980. do 2000. Kina je imala izrazito povoljan omjer aktivnog i pasivnog stanovništva.

Skupina od 15 do 59 godina činila je i do 70 posto ukupnog broja stanovnika. Ali od 2008. taj se postotak počeo smanjivati.

Povećava se broj starih, a zbog ograničenja rađanja smanjuje se broj odraslih. Prema analitičarima, starenje stanovništva sve više ugrožava budućnost kineskoga gospodarstva.

