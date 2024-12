Novi trend na Jadranu – uz grijane bazene Nova se čeka u kampu

Do prije koju godinu nezamislive scene na obali; prosinac, a u kampovima gosti. Utopljeni, sjede na svojim terasama i ručaju, ispijaju kavicu i hvataju zimske zrake sunca, šeću se uz more, navečer se povlače u udobne mobilne kućice ili svoje kampere, spremaju objed, gledaju televiziju, a neki će se prošetati do obližnjeg mjesta, otići na večeru. U kamp su stigli za blagdane, a tu će i ispratiti staru i dočekati Novu godinu. Od tridesetak tisuća turista, koliko ih je u Hrvatskoj bilo protekli petak, sada ih može biti samo više – dvadesetak tisuća odsjelo je u nekom od jadranskih hotela, oko šest tisuća bilo je kod domaćina u tzv. privatnom smještaju, a gotovo tri tisuće izabralo je boravak u kampu.

Trenutačno je na obali otvoreno dvadesetak kampova koji pružaju praktički hotelski komfor. Posljednje desetljeće donijelo je kampingu mnogo promjena. U modi je tzv. glamping (kovanica nastala od engleskog izraza glamorous camping) i jadranski kampovi, od kojih su mnogi smješteni na najljepšim lokacijama uz samo more, nisu ni nalik nekadašnjima. Skupi, komforni kamperi i luksuzne mobilne kućice, nerijetko s vlastitim bazenima, jacuzzijima i sličnim čudima, potisnuli su šatore, a sve se rijeđe viđaju i kamp-kućice. Paralelno s ubrzanim rastom kvalitete, istim tempom rasle su i cijene. Istina, sada izvan sezone sasvim su prihvatljive i za prosječni hrvatski džep, ali u ljetnoj špici spadaju u najskuplje u Europi, što europski kampisti itekako dobro znaju. No za ilustraciju, ono što u jednom istarskom kampu koji pruža uslugu praktički na razini hotela sa četiri zvjezdice; konkretno, mobilna kućica za četvero s natkrivenim, toplim vlastitim bazenom – ljeti košta 500 eura, u novogodišnjem razdoblju može se dobiti već za 110 eura po danu.

Čari boravka u kampu u zimskom razdoblju mnogi su, inače, otkrili tek u koroni, ali svidjelo im se i nastavljaju s tom navikom. Neki, pak, poput digitalnih nomada, u kampu ostaju mjesecima, a domaćini imaju i gostiju koji zimi iznajme svoj stan u nekom europskom gradu, a tih četiri, pet mjeseci provedu u kampu na Jadranu. Ne čudi, stoga, što se popisu naših kampova otvorenih svih dvanaest mjeseci svake godine pridruži i neki novi.

– Naš kamp je otvoren svih dvaneest mjeseci već pet-šest godina. Trenutačno imamo 250 gostiju, mobilne kućice su nam pune 85 posto, a otprilike toliko će tijekom novogodišnjih praznika biti popunjene i parcele – otkriva Una Nešović, voditeljica kampa Polidor nedaleko od Poreča, gdje se pripremaju za tradicionalni ispraćaj stare godine.

– Tijekom dana DJ pušta muziku, imamo i mali sajam proizvoda s okolnih OPG-ova gdje naši gosti mogu i kušati i kupiti domaće vino, pršut, maslinovo ulje..., a u podne odbrojavamo uz šampanjac i simbolično ispraćamo staru godinu. Navečer nema programa, dosta naših gostiju su djeca i stariji, ne želimo da im se remeti mir, a oni koji žele provod odlaze u okolna mjesta do doček na otvorenom ili u restorane – opisuje naša sugovornica i otkriva da je među zimskim gostima ponajviše Slovenaca, Nijemaca, Austrijanaca i domaćih gostiju sa zagrebačkog područja te iz Slavonije.

Ljeti je struktura drukčija, domaći gosti čine tek nekoliko postotaka. Sedamstotinjak hrvatskih kampova, inače, u danu može primiti oko 260.000 gostiju, koji godišnje ostvare približno 20 milijuna noćenja. Utjecajni njemački autoklub ADAC u svoj godišnji vodič, koji se smatra svojevrsnom biblijom modernih kampista, izdvaja oko 150 kampova koji se ističu ozbiljnom razinom kvalitete. A koliko se sve to skupa razlikuje od vremena početaka kampinga na našoj obali i, uostalom, modernog turizma u Hrvatskoj, podsjeća i jedan od najiskusnijih profesionalca. Davne 1969. počeo je raditi u turizmu, odnosno upravo u kampingu.

– Sedamdesetih godina su kampovi zimi bili mrtvi, zatvoreni, sve konzerivrano. Živosti je bilo samo ako se nešto ulagalo, pripremalo za iduću turističku godinu. Gosti su bili zaljubljenici u prirodu, asketi kojima je šator bio dovoljan, ali sada ljudi žele i maksimalnu udobnost – kaže Jerko Sladoljev.

– Jadranskim kampovima, uz pogodnosti modernog vremena, pomalo na ruku sad ide klima i kampovi otvoreni cijele zime nisu više neko čudo. Uostalom, mobilne kućice u kampovima, koje zauzimaju do 40 posto prostora, grijane su i nude sav potreban komfor. Kao, uostalom, i kamperi koji su mali stanovi na kotačima. Cijene su im 30.000 do 50.000 eura, a nekima i 150.000 eura. Pojedini su komforni poput hotela s pet zvjezdica – govori naš sugovornik.

Godina na izmaku, inače, za domaće je kampove bila kolebljiva, s povremenim minusima, pogotovo naših najbrojnijih gostiju Nijemaca. Na kraju su se brojke približile prošlogodišnjima, kada se u našim kampovima odmaralo nešto više od 3,3 milijuna turista koji su ostvarili 21 milijun noćenja.

VIDEO Nova emisija Večernjeg lista: Prvi gost Trapavice je Hiljson Mandela