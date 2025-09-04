Naši Portali
NOVA KATASTROFA

Novi razorni potres 6,2 pogodio Afganistan: Tisuće bez doma, strah raste

Stotine mrtvih i ozlije?enih u potresu koji je pogodio Afganistan
Foto: Saifurahman Safi/XINHUA
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
04.09.2025.
u 20:11

Prvi udar, magnitude 6, pogodio je pokrajine Kunar i Nangarhar u nedjelju.

Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana, nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života. Njemački istraživački centar za geoznanosti objavio je da je potres udario na dubini od 10 kilometara. 

Afganistan je ranije ovaj tjedan pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuća života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje. Nekoliko desetaka tisuća ljudi ostalo je bez doma. Prvi udar, magnitude 6, pogodio je pokrajine Kunar i Nangarhar u nedjelju. Humanitarne organizacije upozoravaju na dodatnu opasnost za stanovništvo zbog nestašice osnovnih potrepština poput hrane, skloništa i lijekova.

Ključne riječi
humanitarna kriza tragedija potres Afganistan

