Novi problemi Zdravka Mamića: Iz iskaza u aferi SMS izrodila se nova istraga

– K Vargi me poslao Zdravko Mamić. Rekao mi je da nešto od njega preuzmem. I tako je počela suradnja s njim. Komunikacija je bila u stilu – odi tamo, odnesi mu to, uzmi od njega ako što ima i donesi mi. Vargi bih odnio novac ili neke druge stvari, a uzeo bih stick ako ga je bilo. Bilo je tu sedam ili osam automobila, dva ili tri televizora, sprave za vježbanje, laptop, dva stolna računala, jacuzzi, automobil Golf 3, novac, svašta.... Sve to činio sam po nalogu Zdravka Mamića. Nisam sam odlučivao što ću kupiti, Varga mi je govorio što mu treba, slao mi je čak i fotografije. Nije objašnjavao za što mu to treba. Plaćali smo novcem Dinama. Nosio sam i PlayStation, traku za trčanje, šator... Sve osim automobila kupljeno je Dinamovim novcem – iskazivao je Bruno Hotko u rujnu 2020. na Županijskom sudu u Osijeku.

U tom trenutku tamo se sudilo Franji Vargi i Blažu Curiću zbog tzv. afere SMS. Prema optužnici Varga je za Mamića fabricirao lažnu komunikaciju između Dinka Cvitana, tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika i sudaca Županijskog suda u Osijeku, a Mamić mu je to plaćao na razne načine. Skoro dvije godine kasnije, Varga i Curić su u aferi SMS pravomoćno osuđeni, trojica sudaca Županijskog suda u Osijeku su pod istragom zbog sumnje da su od Mamića primili pozamašan mito, a Hotkov iskaz rezultirao je novom istragom protiv nekadašnjeg gospodara hrvatskog nogometa.

Jer, nakon što je Hotko dao taj iskaz, pokrenulo se tužiteljstvo koje je provjerilo Hotkove navode, a zatim rezultate te provjere formaliziralo u istragu protiv Zdravka Mamića, Vlatke Peras, aktualne predsjednice uprave Dinama, i Igora Kodžomana, bivšeg predsjednika uprave Dinama. Sumnjiči ih se za zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju kojima je Dinamo oštećen za oko 600.000 kuna. Mamić koji je 2018., formalno bio savjetnik uprave kluba, a zapravo alfa i omega u Dinamu, od svojih suosumnjičenika tražio je da mu odobre naručivanje i plaćanje razne tehničke i druge robe, što su oni i činili, iako su znali da sve to neće biti korišteno za potrebe kluba. No klub je sve to platio.