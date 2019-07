Novi detalji ubojstva kod Pule: 'Govorio je da dolazi iz treće galaksije i da je bog'

Jedna Puljanka možda je imala blizak susret s ubojicom koji je sinoć izbo njemačkog državljanina neposredno pred uhićenje, i to dok su ona i prijateljica sjedile u beach baru na Hidrobazi, piše Glas Istre.

- Sjedila sam s prijateljicom u beach baru, zadnjem na Hidrobazi prema Valbandonu, kad su, nešto iza 23 sata, do nas stigla dva policijska službenika i upitala nas jesmo li vidjele čovjeka sa psom. Rekle smo da jesmo, da se motao po plaži, a njegov je pas nekoliko puta došao do nas. U jednom trenutku taj nas je čovjek, inače mlađe dobi, došao upitati imamo li cigaretu. Rekle smo da ne i on se sa psom udaljio - kazala je dodajući da nije sigurna je li riječ o čovjeku koji je kasnije uhićen.

- Ali policajci su nas tražili da ga opišemo. Bio je mrak i nismo ga dobro vidjele, no psa bismo sigurno prepoznale - ispričala je Puljanka. Tek su kasnije, kaže, od čuvara bara doznale da je riječ o ranjavanju nožem.

- Da se radi o nečem vrlo ozbiljnom shvatile smo i same jer je Hidrobaza u tili čas bila puna policije. Svaka im čast na brzoj intervenciji i uhićenju - kazala je.

Podsjetimo, do napada je došlo na terasi ugostiteljskog objekta u Valbandonu sinoć oko 22.40 sati kada je nožem izboden 23-godišnji njemački državljanin. Ozlijeđeni je prevezen u pulsku bolnicu, gdje je u 1.45 sati preminuo.

Policijski službenici odmah nakon dojave pristigli su na mjesto događaja i započeli s potragom za počiniteljem te su oko 00.20 sati na plaži na Puntiželi pronašli i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s kaznenim djelom.

Dok su ga privodili govorio je da ne zna zašto ga uhićuju

"Ovdje je bilo dvadesetak policajaca i uhitili su tog čovjeka koji je inače boravio u kampu. Mi smo mislili da je riječ o pretresu zbog droge, no bilo nam je neobično da je bilo toliko policajaca na terenu. Tek kasnije smo shvatili da se radi o uhićenju zbog pokušaja ubojstva, a danas ujutro čitamo da je taj mladić preminuo", ispričali su za Jutarnji list gosti kampa.

Ubojica je bio sa psom u trenutku uhićenja. Svjedoci tvrde da se rade o osobi u 30-im godinama, neobičnog izgleda i s dreadlocksima.

"Policiji je tvrdio da ima svoja prava i da ne zna zašto ga uhićuju. Najprije je rekao da je iz Zagreba, pa da je iz Slavonije, pa da će zvati roditelje u Zadar. Čuli smo i da nije sav svoj. Cure u kafiću gdje je zalazio tvrde da im je govorio da dolazi iz treće galaksije. Očigledno nije bio baš sav svoj. Tvrdio je – ja sam bog, zato je nama dobro. Ne znamo je li bio pod utjecajem droga", ispričali su turisti iz kampa.