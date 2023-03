Nova šefica Povjerenstva za sukob interesa: Nisam bila blaga prema HDZ-ovim dužnosnicima

Prije dva tjedna Sabor je tajnim glasanjem između triju kandidatkinja, među kojima je bila i dotadašnja čelnica toga tijela Nataša Novaković, ipak izabrao novu predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa – Aleksandru Jozić Ileković, koja je i dotad bila članica Povjerenstva, a ujedno i favoritkinja vladajuće stranke za preuzimanje čelne funkcije.

– Povjerenstvo je neovisno i samostalno državno tijelo i kao njegova predsjednica zauzimat ću se da tako i radi. Imenovao me Hrvatski sabor i tu bih stala – kazala je Ileković Jozić u intervjuu za Hinu referirajući se na riječi kolegice Marije Udiljak da ju je Sabor izabrao mahom glasovima HDZ-ove većine, što je dijelu javnosti poslužilo kao argument da je izabrana s misijom da dodatno umrtvi to tijelo i "sudi" onako kako žele vladajući.

Na opasku kako joj se zamjera da je u proteklih pet godina, kao članica Povjerenstva, bila blaga prema nekim dužnosnicima imajući podosta izdvojenih mišljenja, kao što je bilo i u slučaju ministra Tomislava Ćorića i imenovanja njegova kuma u Upravu HEP-a, te premijera Andreja Plenkovića i imenovanja njegova kuma za veleposlanika, nova čelnica Povjerenstva rekla je kako ne misli da je bila blaga, već je imala drugačije mišljenje od većine u Povjerenstvu. Obrazlažući svoja izdvojena mišljenja, Jozić Ileković je rekla kako pri tome nije bila politički motivirana, nije radila po nalozima već onako kako joj je, kao pravnici, nalagao zdrav razum da članak 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji govori o načelu djelovanja dužnosnika, ne može biti temelj za utvrđivanje odgovornosti dužnosnika, iza čega i dalje stoji. Osvrnula se Jozić Ileković i na dojam u javnosti da je većina državnih dužnosnika korumpirana, kao i na to da, za razliku od običnih građana, ispada kako, eto, nitko od dužnosnika ne zna i ne razumije što je to sukob interesa.

– Ono što je činjenica i što sa žaljenjem moram konstatirati jest da smo pokušali organizirati dvije radionice u Državnoj školi za javnu upravu, ali se jedna djelomično ostvarila, druga uopće nije. Prva je bila namijenjena pročelnicima jedinstvenih upravnih odjela u lokalnim jedinicama i na nju je došlo samo 11 osoba. Druga je bila za glavne tajnike ministarstava i na nju nitko nije došao. Još mi je jedna situacija neshvatljiva. Mi smo i Vladi i Saboru uputili dopis i ponudili da ćemo, ako ima interesa, organizirati edukacije i okrugle stolove s dužnosnicima, pogotovo novoimenovanima. Nikad nismo dobili odgovor – kazala je Jozić Ileković za Hinu otkrivši da su zapravo svim dužnosnicima edukacije na temu primjene i tumačenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa bile na raspolaganju, no iz njenih se riječi jasno shvaća kako interesa za to uopće nije bilo.

– Povjerenstvo u radu mora biti neovisno, reagirati na inicijative, prijave i novinarske upite ažurno i savjesno. Moramo se jako ograđivati od bilo kakvih političkih utjecaja. Kao članica Povjerenstva s tim se nisam susretala. Nisam imala nikakvih vanjskih pritisaka. Moramo biti maksimalno otvoreni, ali ne smijemo komentirati dnevno-političke teme i biti dio takve političke scene. Političari neka se bave politikom, mi se moramo baviti strukom – uzvratila je nova šefica Povjerenstva na pitanje kako misli osigurati da tijelo kojem će upravo ona od 9. ožujka biti na čelu ne bude ni politički arbitar ni nijemi skupljač imovinskih kartica.

Kuščevićeva savjetnica

Kako je i uoči i nakon izbora bila prozivana jer je svojedobno bila savjetnica ministru Lovri Kuščeviću, poznatom po silnim aferama, na ta je prozivanja i zamjeranja uzvratila:

– Kada je Kuščević postao ministar, ja sam u Ministarstvu uprave bila zatečena savjetnica. U trogodišnjem radu u Ministarstvu promijenila sam četiri ministra. Nakon mog mandata u DIP-u imala sam pravo vratiti se tamo. Tada je ministar bio Arsen Bauk koji mi je ponudio mjesto savjetnika ministra. Nakon toga došla je gospođa Dubravka Jurlina Alibegović, zadržala me na tom mjestu, a isto je nakon nje napravio i Ivan Kovačić. Kuščević me zatekao na tom mjestu i nije me zadržao, već rasporedio na drugo radno mjesto.