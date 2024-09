Nova pucnjava u školi u SAD-u: Najmanje četvero ubijenih, u bolnicu stigli pacijenti s ranama od metaka

Nova pucnjava dogodila se u američkoj školi u Winderu, u saveznoj državi Georgiji, nešto prije podneva po lokalnom vremenu. Isprva je bilo objavljeno kako dvoje mrtvih, no ta brojka se u međuvremenu popela na četvero, dok je ukupno 30-ero ozlijeđenih. Jedna osoba je uhićena, navodi Reuters, a hitne službe opkolile su područje. Ispred zgrade je najmanje pet vozila hitne pomoći te velik broj policajaca. Na mjesto je stigao i medicinski helikopter.

- Imamo zabilježenih žrtava, ali detalji još nisu poznati - objavila je policija. Lokalna bolnica zaprimila je najmanje četiri osobe s ozljedama od metaka. Policija u Georgiji ranije je potvrdila kako imaju dojavu o aktivnom napadaču u prostorijama škole.

Another School shooting, this time at Apalachee High school in Winder Georgia.



Yes, it’s a gun problem

Yes, it’s a regulation problem

Yes, it’s a mental health proven.

Yes, it’s a societal problem

Yes I’ll politicize it!



Stop fighting and work together to save our children. pic.twitter.com/tzamFFtEXH