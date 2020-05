Nova odluka: I hrvatski državljani s dvojnim državljanstvom za ulazak u BiH trebaju putovnicu

Hrvatski državljani, pa i oni s dvojnim hrvatskim i državljanstvom BiH, u tu susjednu državu po novome ulaze uz putovnicu iako je do nedavno za prelazak granice bila potrebna samo osobna iskaznica. Odluku o uvođenju putovnica donijelo je Vijeće ministara BiH, uz jednu iznimku: oni državljani RH koji prolaze kroz koridor kod Neuma i dalje putuju po starom režimu, odnosno samo uz osobnu iskaznicu.

Takvu promjenu režima zbog situacije sa zarazom koronavirusom potvrdili su nam i u hrvatskom MUP-u i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, odakle napominju da se mjere, koje bi se mogle ublažiti 1. lipnja, odnose na sve građane EU i da su uvedene zbog strogih epidemioloških mjera koje ionako ograničavanju ulazak stranaca. S druge strane, državljani BiH u Hrvatsku mogu putovati bez posebnih ograničenja, što vrijedi i za građane EU.

Austrija: Ne idite u Hrvatsku

Režim na granicama Hrvatske gotovo je potpuno liberaliziran, i njega su do sada najviše iskoristili Slovenci. Prema podacima MUP-a, u Hrvatsku je od 9. do 17 svibnja do 18 sati ušlo 14.200 tisuća stranih, a iz Hrvatske je preko slovenske granice prešlo više od 36 tisuća hrvatskih državljana. Tijekom vikenda, od 15. do 17. svibnja u podne, na graničnim prijelazima PU istarske evidentirana su 4962 strana državljana, od čega je bilo 4438 Slovenaca.

Sveukupno je u tom periodu u Hrvatsku ušlo 6333 putnika, kažu iz MUP-a. Osim u Sloveniji, koja je s Hrvatskom bilateralno dogovorila režim pa se u tu državu može otići vidjeti obitelj ili, primjerice, kupiti gume za automobile, što su neki učinili posljednjih dana, u drugim državama još su na snazi stroge mjere za hrvatske državljane. Austrija tako od hrvatskih građana zasad još traži negativan PCR test za zarazu koronavirusom kako bi im dopustili ulaz.

S druge strane, Austrija aktivno odgovara svoje građane od putovanja u Hrvatsku, ističući da putuju na svoju odgovornost i podsjećajući ih na obaveznu 14-dnevnu samoizolaciju ili test na koronavirus po povratku u domovinu, Pod nadnaslovom “Ministar vanjskih poslova upozorava” i naslovom “Hrvatska – odmor trenutačno na vlastitu odgovornost”, austrijski dnevni list Kronen Zeitung piše kako šef austrijske diplomacije Alexander Schallenberg upozorava austrijske državljane da je još uvijek na snazi službena preporuka austrijske Vlade o izbjegavanju putovanja u inozemstvo, pa tako i u Hrvatsku, te da je odmor u Hrvatskoj trenutačno na vlastitu odgovornost.

Mentalitet kao na sjeveru

List prenosi izjavu glasnogovornika austrijskog Ministarstva vanjskih poslova Petera Guschelbauera: „Mi odvraćamo od odmora u Hrvatskoj, naša je službena preporuka za izbjegavanje putovanja u Hrvatsku, unatoč njezina otvaranja granica, i dalje je na snazi. Stoga svi koji se vraćaju s odmora iz inozemstva natrag u zemlju moraju u 14-dnevnu karantenu, osim ako imaju negativan test na koronavirus, ne stariji od četiri dana.“

List posebno ističe kako je Hrvatska Austrijancima jedna od „najomiljenijih“ turističkih destinacija za odmor. O gospodarskim interesima i turističkom otvaranju govorio je premijer Andrej Plenković u intervjuu njemačkom listu Die Welt, ističući kako su domaći hoteli, apartmani i plaže dobro pripremljeni te kako je “impresioniran jer je naš mentalitet zapravo mediteranski, no tijekom pandemije smo se više ponašali kao sjeverni Europljani”, ističući i dugu tradiciju javnog zdravstva. Na tvrdnju novinara kako Hrvatska bolje kontrolira COVID-19 od mnogih drugih te jesu li ovakvi postupci rizik da se virus ponovno uveze, premijer je kazao: Moramo se pouzdati da će se turisti ponašati odgovorno, ali potrebni su nam i odgovorni domaćini. Testirat ćemo ljude sa simptomima i pratiti razvoj stanja.